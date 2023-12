‘PSV is van Europa League-niveau en gaat straks met de billen bloot’

Valentijn Driessen geeft PSV weinig kans om de kwartfinales van de Champions League te bereiken. De journalist stelt dat de Eindhovenaren een gunstige loting kenden voor de groepsfase van het miljardenbal met Arsenal, RC Lens en Sevilla als tegenstanders.

PSV boekte vorige week donderdag de vijftiende Eredivisie-zege van het seizoen door sc Heerenveen in het Philips Stadion met 2-0 aan de kant te zetten. De ploeg van trainer Peter Bosz liet in de Eredivisie nog geen enkel punt liggen, terwijl overwintering in de Champions League al na vijf speelrondes werd veiliggesteld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de ogen van Driessen is PSV bezig aan een nagenoeg perfect seizoen. Door de overwintering in het miljardenbal verdienden de Eindhovenaren deze campagne al circa 56 miljoen euro.

Driessen plaatst echter ook een kanttekening. “De blijdschap over de sportieve prestaties in het kampioenenbal zijn heel begrijpelijk, maar evenals Feyenoord is PSV van Europa League-niveau”, schrijft hij in De Telegraaf. “Dat zal in de tussenronde (achtste finales, red.) in februari en maart tegen een van de zeven groepswinnaars duidelijk worden.”

De journalist stelt dat de loting voor de groepsfase van de Champions League Bosz en PSV ‘bijzonder gunstig’ gestemd was. “Arsenal was een paar maten te groot toen het erom ging, maar het leeggekochte RC Lens en in vrije val verkerende Sevilla waren van beduidend minder niveau.”

Driessen vindt het vreemd dat PSV toch veel moeite had met Lens en Sevilla. Tegen de huidige nummer zeven van de Ligue 1 werd uit met 1-1 gelijkgespeeld en thuis met 1-0 gewonnen. Sevilla werd onlangs in Spanje met 2-3 aan de kant gezet, terwijl Jordan Teze in Eindhoven met de late 2-2 een punt uit het vuur sleepte voor PSV.

“Niemand zal zich erom bekommeren als PSV in 2024 verder op het hoofdpodium acteert. Alleen zal het daar met de billen bloot gaan”, aldus Driessen.

Doordat PSV als tweede is geëindigd treft de ploeg van trainer Peter Bosz in de achtste finale een poulewinnaar uit een andere groep: Bayern München, Real Madrid, Real Sociedad, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City of FC Barcelona.

De loting voor de knock-outfase van de Champions League vindt aanstaande maandag plaats om 12.00 uur. De heenwedstrijden staan gepland voor 13, 14, 20 en 21 februari. De returns worden een kleine maand later afgewerkt, op 5, 6, 12 en 13 maart.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties