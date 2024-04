Bakayoko schreeuwt het uit van het lachen na belofte Teze bij landstitel PSV

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor verdediger Jordan Teze, die in het bijzijn van ploeggenoten Johan Bakayoko en Olivier Boscagli zweert een PSV-tatoeage op zijn borst te nemen.

Tijdens een dolletje lijkt Boscagli Teze te verwijten dat hij niet met zijn hart voetbalt. De filmende Bakayoko ligt dubbel, zeker wanneer Teze zweert dat hij wél met volledige overgave speelt. “PSV is mijn leven, maar voor jou is het werk”, roept Teze naar Boscagli, die zegt dat PSV voor hem ook zijn leven is.

“Voor jou is de club niet jouw leven, voor mij wel”, reageert de Nederlander. “Na dit seizoen neem ik een PSV-tatoeage! Hier op mijn hart: PSV 2023/24 Champion!”, roept Teze, terwijl Bakayoko brult van het lachen.

De Instagram Story van Johan Bakayoko

