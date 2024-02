Oud-doelman zet vraagtekens bij Bijlow: ‘Hoe kun je zo geblesseerd raken?’

Joop Hiele begrijpt niets van de blessure van Feyenoord-doelman Justin Bijlow, zo laat de oud-keeper van de regerend landskampioen weten in gesprek met ESPN. Ook Ed de Goeij en Edwin Zoetebier laten hun licht schijnen over de lastige situatie rondom de 26-jarige doelman.

Dinsdag werd duidelijk dat Bijlow de komende twee maanden niet inzetbaar is voor Feyenoord. De achtvoudig international van Oranje kampt met een kuitblessure, waardoor hij voor de zoveelste keer in zijn carrière moet toekijken. Zoetebier is van mening dat de medische staf van Feyenoord actie moet ondernemen na het gewonnen duel bij AZ (0-1).

“Al ga ik ervan uit dat er al met man en macht aan gewerkt wordt”, aldus Zoetebier. “Maar ze moeten nu wel goed gaan onderzoeken waar al die blessures vandaan komen. Is de manier waarop hij traint wel de juiste? Ze moeten zijn belastbaarheid wel echt onder de loep gaan nemen en kijken of er een trend zichtbaar is in zijn blessurehistorie.”

De Goeij noemt de situatie zorgwekkend, maar volgens de Gouwenaar speelt ook een andere factor een rol. ‘Ik ga er nog steeds vanuit dat het pech kan zijn. Hij wordt bij Feyenoord natuurlijk door en door getest. Ze kijken dagelijks hoe fit hij is.”

Hiele sluit zich meer aan bij Zoetebier. “Je moet nu echt gaan onderzoeken of er medische aanleidingen zijn waarom hij zo vaak geblesseerd raakt. Ik snap dat dat lastig is, maar ze hebben genoeg experts rondlopen op Varkenoord. Je vraagt je ook af, hoe kan je zo geblesseerd raken bij het inspelen van je back?”

De drie oud-keepers zijn het erover eens dat Timon Wellenreuther een uitstekende reservedoelman is voor Feyenoord. Toch zou Zoetebier vasthouden aan Bijlow. “Wellenreuther is een goede vervanger, maar wat mij betreft is Bijlow, mits fit, de onbetwiste nummer één. Hij heeft in principe alles wat een goede keeper nodig heeft, behalve zijn fitheid.”

Volgens De Goeij draait het puur om de gemaakte afspraken. “Als de afspraak is dat Justin altijd de nummer 1 is, moeten ze zich daar vanzelfsprekend aan houden. Maar als er geen afspraken zijn, en Wellenreuther doet het goed, dan kunnen ze overwegen om hem te laten staan. Dan moeten ze in de zomer weer om de tafel om te kijken hoe ze het volgend jaar gaan doen.”

De 28-jarige Wellenreuther staat woensdagavond in ieder geval weer onder de lat bij Feyenoord. Voor de Duitse goalie wordt het zijn 25ste officiële wedstrijd in dienst van de Stadionclub. Kostas Lamprou is voorlopig tweede doelman. Talent Mikki van Sas (19) wordt als derde keeper verwacht op de bank in De Kuip.

