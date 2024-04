Oliedomme rode kaart Araújo breekt Barcelona volledig op tegen PSG

Paris Saint-Germain heeft zich dinsdagavond ten koste van FC Barcelona geplaatst voor de halve finale van de Champions League. De ploeg van Luis Enrique was na de 2-3 nederlaag van vorige week ditmaal met 1-4 te sterk. Kantelpunt in de wedstrijd was een rode kaart voor Ronald Araújo na een half uur spelen. Uitgerekend Ousmane Dembélé vertolkte een hoofdrol bij de Parijzenaren.

De laatste keer dat Paris Saint-Germain op bezoek ging bij Barcelona was Ronald Koeman nog de trainer in Catalonië. Het was 2021 en de Fransen gingen er met een 4-1 zege vandoor na een hattrick van Kylian Mbappé.

De Franse sterspeler was dinsdagavond uiteraard ook van de partij. PSG begon fel aan de wedstrijd, maar keek al binnen het kwartier tegen een achterstand aan. Na goed voorbereidend werk op rechts van Lamine Yamal kon Raphinha afronden bij de eerste paal: 1-0.

Robert Lewandowski kreeg halverwege de eerste helft dé kans om de score te verdubbelen, maar zijn schot na een aanval over links was wel hard, maar ging over het doel bij Gianluigi Donnarumma.

Het eerste gevaar van Parijse zijde kwam van de voet van Mbappé. De aanvaller probeerde het met een bekeken inzet met de binnenkant van de voet, maar vond Marc-André ter Stegen op zijn weg. Een minuut later werden de bezoekers alsnog in het zadel geholpen.

Araújo voelde zich genoodzaakt aan de noodrem te trekken toen de doorgebroken Bradley Barcola een vrije doortocht genoot richting Ter Stegen. De Uruguayaanse verdediger duwde de Franse buitenspeler in de rug en kon inrukken met rood.

Het bleek het kantelpunt in de wedstrijd, daar PSG vanaf dat moment de lakens uitdeelde. Dembélé schoot op slag van rust rakelings voorlangs. Ook na rust was het de Franse grootmacht die domineerde, wat al snel leidde tot de 1-2.

Vitinha kreeg tijd en ruimte om uit te halen van een meter of twintig en deed dat met uiterste precisie. Ter Stegen had geen antwoord op de inzet van de Portugees. In de minuten die volgden werd het almaar hectischer.

Ilkay Gündogan raakte de buitenkant van de paal en Xavi werd net als Araújo met rood weggestuurd vanwege het schoppen van een kussen, alvorens het opnieuw Dembélé was die zijn voormalig werkgever pijn deed.

De Fransman liet de bal meters van zijn voet springen, maar werd bij een poging nog iets van zijn actie te maken gevloerd door João Cancelo. De Roemeense arbiter István Kovács wees naar de stip, waarna het voor Mbappé een koud kunstje was om zijn zevende Champions League-goal van het seizoen te maken.

Barcelona gaf zich echter niet gewonnen. Nadat opnieuw iemand van de technische staf rood had gezien, dwong Lewandowski Donnarumma tot een uiterste krachtsinspanning met een vlammend schot met links. De ingevallen Ferran Torres kwam net tekort voor de rebound.

Het doek viel definitief toen Mbappé in de slotminuut de marge naar drie tilde. Ter Stegen wist eerst nog twee keer redding te brengen, maar was bij de derde inzet kansloos van dichtbij. PSG neemt het in de halve finale op tegen Borussia Dortmund, dat met 4-2 won van Atlético Madrid.

