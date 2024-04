Van Halst hekelt twee personen bij Ajax: ‘Daar heb ik me zo aan gestoord joh...’

Jan van Halst is ernstig teleurgesteld in Sven Mislintat en Maurice Steijn. De voormalig Ajax-directeur probeerde uit alle macht om de verhoudingen tussen de toenmalig directeur voetbalzaken en de toenmalige hoofdtrainer te herstellen, maar trok voor zijn gevoel aan een dood paard. "Daar heb ik me zo aan gestoord jongen...", aldus Van Halst maandag bij Rondo op Ziggo Sport.

Mislintat begon in mei 2023 vol goede moed aan zijn klus bij Ajax. In zijn eerste weken koos de Duitser zeer verrassend voor Steijn als hoofdcoach. Aanvankelijk trok het duo samen op, maar dat veranderde compleet toen Steijn na het teleurstellende gelijkspel tegen Fortuna Sittard (0-0) op 3 september afstand nam van vrijwel alle aankopen. "Ik heb niet nul invloed gehad, maar wel weinig", aldus Steijn destijds. "Met een speler als Sutalo kan ik goed leven."

De verstandhoudingen binnen Ajax werden daardoor gigantisch op scherp gezet. "Ik heb de hoop gehad om ze toch nog bij elkaar te brengen", zegt Van Halst. "Ik dacht: er moet toch een vorm van samenwerking mogelijk zijn? Dat ze gewoon normaal met elkaar omgaan? Helemaal omdat de technisch directeur de trainer heeft aangesteld. Vaak zie je dan dat ze samen optrekken."

Van Halst zat aanvankelijk in de Raad van Commisarissen bij Ajax en werd later interim-algemeen directeur. "Het is me niet gelukt om het te herstellen. Ach man, ik heb zoveel gesprekken gevoerd, sessies gehouden. Het moet wel van alle partijen komen. Het is me niet gelukt."

Ajax besloot eind september na de deceptie in de Klassieker tegen Feyenoord (0-4 verlies) om Mislintat te ontslaan. "Zijn draagvlak binnen de technische staf en ook De Toekomst werd minder en minder. Het dieptepunt was natuurlijk de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Toen hebben we besloten om uit elkaar te gaan. Het was onvermijdelijk. De resultaten waren verschrikkelijk, de samenwerking was minimaal."

Niet lang daarna moest ook Steijn het veld ruimen. "Het aanstellen van John van 't Schip zie ik echt als een eerste stap in het herstel", aldus Van Halst. "Hij is ook echt van het samenwerken. Dat heb ik zo gemist: met elkaar samenwerken en elkaar respecteren. Zijn focus was meteen richting de staf. Dat deed hij heel goed."

Van Halst werd bij Ajax opgevolgd door Alex Kroes, die binnen enkele weken op non-actief werd gezet door de RvC, onder leiding van Michael van Praag. Uiteindelijk werd de kwestie intern opgelost en mocht Kroes verder bij Ajax als titulair technisch directeur.

"Kroes en Van Praag stonden lijnrecht tegenover elkaar, maar het mooie is wel dat zij hebben laten zien: we proberen het op te lossen. Daar heb ik me zo aan gestoord jongen bij Ajax... Los het nou op met elkaar", doelt Van Halst op de ruzie tussen Mislintat en Steijn.

