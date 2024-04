ADO Den Haag en FC Emmen doen goede zaken in strijd om play-offs KKD

FC Emmen en ADO Den Haag hebben maandagavond goede zaken gedaan in de strijd om play-offs om promotie en degradatie. Emmen was in eigen huis met 3-0 te sterk voor nummer elf Helmond Sport, terwijl ADO Den Haag won op bezoek bij hekkensluiter Jong FC Utrecht: 0-2. ADO bezet momenteel de vijfde plek in de Keuken Kampioen Divisie, Emmen staat negende.

FC Emmen – Helmond Sport 3-0

Emmen kreeg na een kleine tien minuten spelen een strafschop, na een overtreding van Bram van Vlerken op Bradly van Hoeven. Piotr Parzyszek benutte het buitenkansje feilloos: 1-0. Vlak daarna werd ook Helmond voor het eerst gevaarlijk, maar Eric Oelschlägel bracht van dichtbij redding. Van Hoeven en Vicente Besuijen, die beiden naast schoten, lieten vervolgens na de score te verdubbelen.

Na de rust gebeurde er lange tijd weinig, maar halverwege de tweede helft werd het 2-0 voor Emmen. Jeff Hardeveld wist de bal binnen te houden, zette voor en vond bij de tweede paal de trefzekere Patrick Brouwer. Emmen had de smaak te pakken en besliste het duel enkele minuten later via Besuijen, die diep was gestuurd door invaller Jorrit Smeets: 3-0.

Jong FC Utrecht – ADO Den Haag 0-2

In Stadion Galgenwaard vielen er voor de rust behoorlijk wat kansen te noteren. Nick Marsman bracht echter redding op de pogingen van Nazjir Held en Sil van der Wegen, terwijl Adrian Blake voorlangs schoot. Aan de andere kant van het veld was ook ADO enkele keren gevaarlijk, maar Jari Vlak, Henk Veerman en Tyrese Asante wisten doelman Andreas Dithmer niet te passeren.

Vlak na rust was Veerman, wiens volley het doel maar net miste, opnieuw dicht bij de openingstreffer. Ook Utrecht werd gevaarlijk: Silas Andersen zag zijn kopbal over worden getikt door Marsman.

Daarna besliste ADO het duel in een paar minuten tijd. Eerst benutte Veerman een strafschop die was toegekend na een overtreding van Björn Hardley, die daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg: 0-1. Niet veel later kopte Matteo Waem uit een hoekschop de 0-2 binnen. Dat was ook de eindstand.

