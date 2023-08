NOS komt met eerste reactie na ophef door memorabele uitzending Studio Voetbal

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 09:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:53

De seizoensopener van Studio Voetbal houdt de gemoederen flink bezig. Analist Pierre van Hooijdonk beschuldigde Maurice Steijn zondagavond in het praatprogramma van betrokkenheid bij 'duistere dealtjes met bevriende makelaars' in zijn tijd als hoofdtrainer van NAC Breda, zonder met bewijs te komen. De NOS voelde zich maandagavond genoodzaakt om met een eerste reactie op de ontstane ophef te komen.

Jacqueline Smit, interim-hoofd van NOS Sport, heeft namens de NOS gereageerd op hetgeen zondagavond veel stof deed opwaaien. “Van de gasten aan tafel wordt ook verwacht dat zij hun mening en analyses geven. Het is wel belangrijk dat de beweringen onderbouwd worden. Dat is in deze eerste uitzending van het seizoen onvoldoende of niet gebeurd. Dat is onderdeel van de evaluatie”, aldus Smit.

Volgens Van Hooijdonk was Steijn in zijn tijd als trainer van NAC 'betrokken bij duistere dealtjes sluiten met bevriende makelaars', zo zei de oud-spits zondag in een memorabele uitzending van Studio Voetbal. Steijn heeft inmiddels gereageerd: de coach van Ajax sommeert Van Hooijdonk middels een brief van zijn advocaat Jan Kabalt om rectificatie. Indien Van Hooijdonk daar niet aan voldoet, spant Steijn een kortgeding aan. De coach van Ajax overweegt ook aangifte te doen van smaad en laster.

Van Hooijdonk heeft kennisgenomen van de brief en beraadt zich nog op een reactie. Hij staat al langere tijd niet op goede voet met Steijn. Edwin van Baal, toenmalig voorzitter van de raad van commissarissen van NAC, nam maandag in een reactie naar Ajax afstand van de ‘insinuaties en aantijgingen’ aan het adres van Steijn. “Wij herkennen de uitlatingen van Pierre verre van en distantiëren ons daar dan ook van", schreef Van Baal in de verklaring, die in handen is van de NOS. “Deze zijn onterecht schadelijk.”

Volgens Van Baal kon er bij de club geen sprake zijn van duistere dealtjes met zaakwaarnemers. "Binnen NAC geldt een streng beleid op het gebied van toezicht. Ook in de periode dat Maurice trainer was bij NAC was er sprake van het vierogenprincipe. Iedere transactie passeerde het bureau van de directie, financieel manager, RvC en in veel gevallen ook de aandeelhouders. Niet vier maar zes tot acht ogen dus."