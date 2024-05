Van Hooijdonk: ‘Hij is voor alle topclubs een aanwinst! Ik zou hem blind halen’

Couhaib Driouech heeft zondag bij zijn rentree voor Excelsior diepe indruk achtergelaten. De 22-jarige linksbuiten keerde tegen Heracles Almelo (4-0 zege) terug van een blessure en produceerde in een invalbeurt van een half uur liefst twee goals en een assist. "Ik denk dat hij voor alle topploegen in Nederland een aanwinst is, blind halen", aldus Pierre van Hooijdonk in NOS Studio Voetbal.

Ook Ibrahim Afellay is geïmponeerd door het optreden van Driouech. "Hij stond koud in het veld of hij maakte het verschil." Binnen vier minuten leverde Driouech een razendknappe assist op Troy Parrott. "Die aanname! Het zit hem echt in de aanname met zijn schouder. Driouech neemt hem gelijk mee in de juiste richting. Daardoor hoeft hij daarna bijna niks meer te doen." Na een lage voorzet tikte Parrott uiterst simpel de 2-0 binnen.

Driouech bleef gaan en scoorde zelf nog eens twee keer. Afellay is onder de indruk van de explosiviteit die de vleugelspits aan de dag legde. "Normaal als je na een hamstringblessure terugkomt, ben je toch nog wel wat angstig in de sprints, maar hij ging echt als de brandweer."

Afellay acht Driouech geschikt voor PSV, dat de buitenspeler in de winterstop tevergeefs probeerde binnen te halen. "Wel in de rol die PSV voor hem ziet: achter Noa Lang om nog iets te kunnen forceren, zoals PSV dat voorheen had met Yorbe Vertessen. Ik vind Driouech zeer zeker een goede optie voor PSV."

"Het is ook een jongen die denk ik niet veel hoeft te kosten, niet het bedrag dat Excelsior in de winterstop vroeg", weet Afellay. Toen gingen bedragen rond van ongeveer drie miljoen euro. Inmiddels lijkt Driouech voor ongeveer de helft daarvan beschikbaar.

"Hij is nog jong en heeft doorgroeimogelijkheden", zegt Afellay. "Het is een jongen met heel veel potentie. Grote kans dat Excelsior de nacompetitie ingaat. Daar zullen ze hartstikke blij zijn met een topfitte Driouech."

