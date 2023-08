Noa Lang geniet van vijandige Kuip: ‘Betekent dat ze bang voor je zijn’

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 09:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:50

Noa Lang heeft genoten van de sfeer in De Kuip tijdens de Johan Cruijff Schaal. De aanvaller van PSV keerde terug bij de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, maar hoefde niet te rekenen op een warm welkom. Fans van Feyenoord floten Lang vanaf de eerste minuut uit. De Oranje-international haalde zijn gram door in de slotfase voor de enige treffer van de wedstrijd te tekenen.

"Het is mooi. Het was ook een warm welkom, dus dat is mooi", aldus Lang voor de camera bij ESPN. "Het uitfluiten hoort erbij, daar geniet ik van. Dat is toch mooi? Kom een keer in mijn schoenen staan, dan begrijp je wat ik bedoel. Ik droom ervan om profvoetballer te worden en zulke wedstrijden te spelen. Dat ze mij uitfluiten betekent misschien dat ze een beetje bang zijn. Ze gaan niet zomaar fluiten, toch? Ik vat het positief op."

GOAL! Noa Lang zet PSV op voorsprong in De Kuip ?? Pakt PSV de eerste prijs onder Peter Bosz? #feypsv — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2023

Wat opviel was dat Lang veelvuldig de diepte zocht. "Ik denk dat dat steeds meer in mijn spel is geslopen. Het maakt me onvoorspelbaarder. Mensen verwachten dat ik alleen de ballen haal en geef, terwijl ik nu ook diep ga. Ik denk dat dat helpt om een completere speler te worden. Het is ook wat de trainer van mij verwacht. Vrijheid, maar ook diepgang. Ik denk dat ik daar stappen in zet, maar het moet nog veel beter."

Hans Kraay junior vraagt tot slot of Lang ook weleens onzeker is. "Ik denk dat iedereen weleens zulke momenten heeft", aldus Lang. "Dat is logisch. Ik ben ook een mens. Ik zeg wel vaker dat ik een grote bek heb, maar ik heb ook een klein hartje. Als ik bijvoorbeeld die kinderen zie na de wedstrijd, dat doet veel met mij. Op het veld ben ik iemand met veel zelfvertrouwen."