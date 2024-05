Van Hanegem ergert zich om heldere reden nu al aan Ajax-trainer Farioli

Willem van Hanegem vindt dat Francesco Farioli te veel open deuren intrapt, zo maakt hij duidelijk in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad. De columnist stelt dat de teksten van de trainer van Ajax ‘voor de bühne’ zijn en dat hij makkelijk wil scoren door Johan Cruijff en Louis van Gaal te noemen.

“Als je iets kritisch over de nieuwe trainer van Ajax zegt, schieten veel supporters van de club al in een kramp”, zo begint Van Hanegem over de Amsterdammers. “Want het is daar zo slecht gegaan dat ze allemaal bidden dat deze man wel voor wat resultaten kan zorgen.”

“Dat hij pas 35 jaar is, interesseert mij helemaal niets. Ook dan kun je een prima trainer zijn. Of hij dat ook is, gaan we zien. Maar dat de mensen nu al de polonaise inzetten omdat hij bij zijn vorige clubs vaak in het stadion bleef slapen, daar moet ik vooral om lachen. Zo van: kijk mij eens hard werken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ja, hij wil opbouwen in zijn eigen strafschopgebied”, vervolgt Van Hanegem. “En hij heeft een idee. Dat is prima, maar juich pas als dat ook echt te zien is. En maar Cruijff en Van Gaal blijven noemen in interviews, dat doet het ook altijd goed. Laat Farioli nu maar gewoon laten zien hoe hij Ajax aan het voetballen krijgt.”

Van Hanegem refereert aan de uitspraken die Farioli direct na zijn aanstelling deed via de officiële kanalen van de Amsterdammers. “Ik had precies het gevoel dat dit perfect bij me paste, want het voetbal waar ik van hou en het voetbal dat ik wil overbrengen op het veld komt hiervandaan”, legde Farioli zijn keuze voor Ajax uit.

“Dit is een van de weinige clubs ter wereld met zo'n duidelijk DNA op het gebied van speelstijl en het voetbal wat de fans op het veld willen zien. Het is een goede match tussen de club en mijn manier van denken en het voetbal waar ik van hou.”

“Als we het hebben over mentoren en voorbeelden was Cruijff natuurlijk een van de gamechangers als voetballer en trainer”, ging hij verder. “Zowel in zijn tijd bij Ajax als bij FC Barcelona. Voor alle trainers en voetballiefhebbers die na hem kwamen was het iemand om naar te kijken, met zijn ideeën en filosofie”, aldus Farioli.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties