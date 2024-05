Galatasaray-supporters bezetten massaal straat in Den Haag

Galatasaray sleepte zondagavond het Turkse landskampioenschap in de wacht en dat betekent groot feest bij de aanhangers van Cim Bom Bom. De vreugde was niet alleen in Turkije te merken. In Den Haag gingen honderden Gala-supporters de straat op om gezamenlijk de landstitel te vieren, zo blijkt uit de X-berichten van Omroep West-journalist Owen O'Brien.

De verslaggever is aanwezig in de Hobbemastraat in de Hofstad, waar de nodige aanhangers zich, veelal in rood-oranje tenues, verzameld hebben om te delen in de feestvreugde.

O'Brien beschrijft de sfeer als 'gemoedelijk' en meldt dat het feestvieren 'rustig is verlopen'. Desalniettemin was de politie, onder meer te paard, aanwezig om de boel in de gaten te houden.

Uiteindelijk werd er zelfs een aanhouding verricht, zo is te zien op de X-pagina van O'Brien.

Slotdag

De beslissing in de strijd om het kampioenschap van Turkije viel pas op de slotdag. Galatasaray had een voorsprong van drie punten op rivaal en naaste belager Fenerbahçe en had dus aan een punt genoeg om er met de Süper Lig-titel vandoor te gaan.

Fener moest op zijn beurt hopen dat Galatasaray zou verliezen op bezoek bij Konyaspor, terwijl het zelf af moest rekenen met Istanbulspor. Dat laatste gebeurde: de Gele Kanaries zegevierden met maar liefst 6-0.

Genoeg voor de titel was het niet, daar Gala een 1-3 overwinning boekte in Konya. Doelpunten van Mauro Icardi (twee) en Berkan Kutlu hielp de ploeg van trainer Okan Buruk aan het kampioenschap.

Voetbalzone staat voor meepraten over voetbal, maar sommige onderwerpen zijn minder geschikt voor een inhoudelijke discussie. De comments onder dit artikel staan daarom uit.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties