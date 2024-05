Noa Lang verlegt focus naar WK 2026: ‘Tegen die tijd ben ik 26 en in mijn prime’

Noa Lang baalt van het mislopen van het EK van komende zomer, zo vertelt hij tegenover Het Laatste Nieuws. De vleugelflitser van PSV kampt al lange tijd met een hamstringblessure en miste daardoor de volledige tweede seizoenshelft, waardoor hij niet is opgenomen in de voorselectie van Ronald Koeman. Lang is ervan overtuigd dat hij er zonder die blessure wel had gestaan.

Hoewel PSV een uitstekend seizoen kende en de landstitel in de wacht sleepte, was de campagne voor Lang teleurstellend. De tienvoudig international van Oranje kampte regelmatig met blessureleed, waardoor hij slechts negentien duels in actie kwam. Als gevolg daarvan liet Koeman hem buiten de EK-voorselectie.

“Gelukkig gaat het nu de goede kant op, maar ik heb er wel veel van geleerd”, aldus Lang, die weet hoe hij in de toekomst met dergelijke situaties om zal gaan. “Ik ga in de toekomst beter naar mijn lichaam luisteren. Niet meer doorvoetballen met pijntjes.”

Lang zal dus niet meegaan naar Duitsland, maar heeft zijn focus alweer vol op het volgende seizoen. “Mijn motivatie voor volgend seizoen is gewoon nóg groter geworden. Ik focus me op de eerste training na de vakantie”, aldus Lang, die volgend seizoen met rugnummer 10 zal gaan spelen in Eindhoven.

Toch komt het missen van het EK wel binnen bij de aanvaller. “Als kleine jongen kijk je naar een EK en droom je ervan om daar ook ooit te staan. Zonder die blessure had ik er ook gestaan. Heel de wereld zou mijn naam nog meer hebben leren kennen.”

“Gelukkig heb ik al een WK gespeeld en is er over twee jaar opnieuw een WK. Tegen dan ben ik 26 en in mijn prime. Kan je nagaan. Ik ben nog niet eens op mijn best”, besluit hij.

Lang is komende zondag te gast in België, bij Club Brugge. Een punt is dan voldoende voor zijn oud werkgever om landskampioen van België te worden.

