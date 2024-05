‘Feyenoord is dicht bij akkoord met beoogde opvolger van Arne Slot’

Feyenoord is dicht bij een akkoord met trainer Brian Priske, zo weet het Deense Tipsbladet zondagavond te melden. De krant geeft aan dat de huidige trainer van Sparta Praag zelfs op het punt staat om de overstap naar De Kuip te maken. De Deense coach zelf gaat niet in op de geruchten.

Feyenoord zou het liefst in zee gaan met een Nederlande trainer, maar onlangs meldde Johan Boskamp al in gesprek met Het Belang van Limburg dat er één buitenlandse trainer is waar de Rotterdammers gecharmeerd van zijn: Priske.

“De enige buitenlandse naam die circuleert is Brian Priske, die met Sparta Praag op weg is naar zijn tweede titel op rij in Tsjechië”, zo gaf Boskamp aan. De informatie uit Denemarken komt dus niet geheel uit de lucht vallen.

De 47-jarige hoofdcoach wordt volgens de berichtgeving zo goed als zeker de vervanger van de naar Liverpool vertrokken Arne Slot. Priske wil op dit moment niet ingaan op de berichtgeving.

Eerder was Priske trainer van FC Midtjylland en Royal Antwerp FC. Zeker bij Midtjylland was de oefenmeester zeer succesvol, en ook bij Sparta Praag presteert de coach uitzonderlijk goed. Dit seizoen pakte hij opnieuw de landstitel in Tsjechië.

In de afgelopen twee jaar veroverde hij tweemaal de landstitel, terwijl Sparta Praag daarvoor negen jaar lang geen kampioen was geworden. Ook met Midtjylland veroverde hij in het seizoen 2019/20 de landstitel.

Priske beschikt bij Sparta Praag nog over een contract dat doorloopt tot medio 2026, dus Feyenoord zal wel met een transfersom over de brug moeten komen. Welk prijskaartje om de nek van de Deen hangt, is niet duidelijk.

