Lewandowski en Fermín geven trainer Xavi best mogelijke afscheid

FC Barcelona heeft de laatste wedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. Op bezoek bij Sevilla waren de Catalanen met 1-2 te sterk dankzij goals van Robert Lewandowski en Fermín López. Youssef En-Nesyri scoorde namens Sevilla, dat eindigt op de veertiende plek in LaLiga. Barcelona wist al dat het tweede zou worden. Het was de laatste wedstrijd onder leiding van trainer Xavi, die afgelopen week ontslagen werd.

Xavi wijzigde zijn ploeg op enkele plekken ten opzichte van het gewonnen duel met Rayo Vallecano (3-0). Op het middenveld maakte Sergi Roberto plaats voor Andreas Christensen en kwam Pedri in de ploeg voor Raphinha.

Op de plek van Raphina kwam Fermín López te spelen en Lewandowski gaf invulling aan de spitspositie. Aan de kant van Sevilla was er een basisplek voor Sergio Ramos, die uit zijn contract loopt en mogelijk zijn laatste wedstrijd speelde voor de Andalusiërs.

De score werd relatief vroeg in de wedstrijd geopend. Na een voorzet op maat van João Cancelo werkte Lewandowski de bal van dichtbij op acrobatische wijze binnen: 0-1. Het was de negentiende treffer voor de Poolse spits en daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Jude Bellingham (eveneens negentien LaLiga-goals).

???????? die zit! ?? Robert Lewandowski zet Barcelona op 1-0 voorsprong en maakt daarmee zijn 19de doelpunt van het seizoen! ??#ZiggoSport #LaLiga #SevillaFCBarça pic.twitter.com/DZah9bTrgI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 26, 2024

Na een half uur spelen herstelde Sevilla zich en werd de gelijkmaker gevonden. En-Nesyri zag een gat in de defensie, dook erin, ontving de bal van Boubakary Soumaré en werkte vervolgens op koelbloedige wijze af: 1-1.

Nadien raakte Cancelo de paal en trof Sevilla-aanvaller Dodi Lukebakio het alimunium met een kopbal, maar aan de tussenstand kwam voor rust geen verandering meer.

In het tweede bedrijf kwam het scorebord wél weer in beweging. Fermín werd aangespeeld aan de linkerkant van het veld, waarna hij snel naar binnen trok. Hij creëerde ruimte voor het schot en vuurde raak in de linkerbenedenhoek: 1-2.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties