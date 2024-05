Grote wens waar Noa Lang 50.000 euro voor overhad bij PSV komt eindelijk uit

Noa Lang speelt vanaf volgend seizoen met rugnummer 10 bij PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. De 24-jarige buitenspeler wilde het nummer vorig seizoen ook al dolgraag dragen, maar daar zag PSV uiteindelijk vanaf. Lang was immers met rugnummer 7 gepresenteerd en 500 fans hadden al een shirt van hem gekocht.

Xavi Simons droeg in 2022/23 het rugnummer 7 bij PSV, maar switchte na dat seizoen naar rugnummer 10. De rechtspoot stond nog onder contract in Eindhoven toen Lang werd binnengehaald, waardoor rugnummer 10 niet beschikbaar was.

Simons vertrok tien dagen na de komst van Lang naar Paris Saint-Germain, waardoor rugnummer 10 plots weer vrij was. Lang wilde dolgraag van nummer wisselen en was zelfs bereid om de fans te vergoeden die zijn shirt al hadden gekocht. Die operatie zou hem ongeveer 50.000 euro hebben gekost, kwam vorig jaar zomer naar buiten.

Het was voor PSV echter onmogelijk om alle fans met een Lang-shirt op korte termijn te achterhalen. De club en de speler vonden het bovendien 'onzin' om de supporters al binnen enkele weken te confronteren met een shirt dat niet meer overeenkwam met de werkelijkheid op het veld.

Lang kon daardoor leven met nummer 7, zo liet hij eind juli weten. "Beste supporters, zoals jullie weten had ik met de club in principe afgesproken om met 10 te gaan spelen bij het vertrek van Xavi. Vanochtend is mij verteld dat er veel, heel veel Lang-shirts met nummer 7 zijn verkocht. Daarbij heb ik met de club besloten dat ik dit seizoen met nummer 7 blijf spelen. Ik wil jullie danken voor de steun. Op naar meer Lang 7-shirts!”

Hoewel PSV een uitstekend seizoen kende en de landstitel in de wacht sleepte, was de campagne voor Lang teleurstellend. De tienvoudig international van Oranje kampte regelmatig met blessureleed, waardoor hij slechts negentien duels in actie kwam.

Lang was goed voor vijf doelpunten en twee assists. De rechtspoot is door bondscoach Ronald Koeman niet opgenomen in de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal, waardoor hij deze zomer optimaal kan herstellen en zich tijdens de voorbereiding fysiek kan klaarstomen voor het nieuwe seizoen.

