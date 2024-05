Chaos bij Stadion Galgenwaard: supporters gooien met stenen en fietsen naar ME

Ook na afloop van de finale van de play-offs tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles (1-2) is het bijzonder onrustig. Een deel van de supporters die het stadion heeft verlaten gaan de confrontatie aan met de Mobiele Eenheid, zo is te zien op beelden. De gemeente Utrecht heeft een noodbevel afgekondigd.

Het ging lange tijd goed op het veld in Stadion Galgenwaard, tot vlak voor tijd. Toen Utrecht nog met 1-0 leidde, ontstond er plotseling een vuurwerkgevecht tussen twee vakken in Stadion Galgenwaard. Het thuispubliek en de bezoekers gooiden over en weer vuurwerk, waarop scheidsrechter Allard Lindhout besloot het duel te staken.

Ik feliciteer GAE met de overwinning … maar ik hoop dat de gooier van dit vuurwerk zijn gang naar het stadion verliest .. #utrgae pic.twitter.com/rHeGwermxr — Wesley (@Domtalk) May 26, 2024

Vlak nadat de wedstrijd hervat werd maakte Go Ahead Eagles gelijk. In de daaropvolgende verlenging wisten de Deventenaren de 1-2 te maken. Omdat daar niets meer aan veranderde, gaat Go Ahead naar de Conference League en blijven Utrecht en zijn supporters met lege handen achter.

Direct na het laatste fluitsignaal bestormden Utrecht-supporters het veld en werd de situatie onveilig, zo vertelde Milan van Dongen voor de camera van ESPN. Ook de cameramensen en de werknemers van de televisiezender moesten naar de catacomben om de interviews na afloop te vervolgen.

De algemeen directeur van FC Utrecht, Thijs van Es, sprak van schandalige gebeurtenissen en is groot voorstander van de digitale meldplicht, wat supporters met een stadionverbod zou verplichten om zich tijdens de wedstrijd van de club waar die supporter niet welkom is te melden op het politiebureau.

Ook ruim na afloop van het duel blijft het onrustig rondom Stadion Galgenwaard. Op beelden is te zien hoe de ME een groep supporters bestormt, nadat de eenheid van de politie werd bekogeld. Op andere beelden weer te zien is hoe supporters de politie actief aanvallen. Daarnaast wordt de politie bestookt met onder meer vuurwerk.

De onrust in Utrecht gaat door! Utrecht-supporters proberen verhaal te halen bij de parkeerplaats van het uitvak. De ME voert charges uit en moet zelf ook een paar keer achteruit. pic.twitter.com/osMLOg2Ob4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 26, 2024

Supporters van FC Utrecht trokken ook naar de parkeerplaats van het uitvak, om verhaal te halen bij de Eagles-supporters. De ME voert charges uit en moet zelf ook een paar keer achteruit, weet Voetbal Ultras.

Het Algemeen Dagblad meldt dat supporters ook met onder meer stenen, putdeksels en fietsen gooien naar de politie. De ME voert charges uit om de rust herstellen, maar dat lukt vooralsnog niet. Burgemeester Sharon Dijksma heeft een noodbevel afgekondigd, meldt de gemeente Utrecht. Rond 22:00 uur wordt er nog steeds gevochten.

Het gaat los in Utrecht. Utrecht-supporters rellen na de verloren play-off finale tegen Go Ahead Eagles buiten het stadion met de politie. Ook zijn de ruiten van het uitvak ingegooid. pic.twitter.com/5NQluynNxy — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 26, 2024

