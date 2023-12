Maurice Steijn: ‘Een groot deel van de staf wilde niet met Berghuis verder’

Vlak nadat Maurice Steijn opstapte bij Ajax, ging het gerucht dat de trainer door had gewild als Hedwiges Maduro en Steven Berghuis waren vertrokken. Volgens De Telegraaf was dat omdat het duo 'een mes in de rug van Steijn had gestoken'. De oefenmeester (50) verklaart zich in een groot interview met de krant nader over de situatie, met name ten aanzien van Berghuis. "Een groot deel van de staf wilde niet met hem verder."

Na de 1-2 nederlaag tegen AZ op 8 oktober gingen Steijn en zijn staf om de tafel in Noordwijk om het tij te doen keren. Daar was tijd voor, omdat de competities twee weken stillagen wegens de interlandperiode.

Uit de gesprekken volgde dat een groot deel van de staf niet verder wilde met Berghuis. "Zover was ik nog niet", aldus Steijn.

Berghuis zou volgens de berichtgeving uit oktober 'een stoorzender' zijn genoemd, die zo snel mogelijk de selectie uit gezet diende te worden. Steijn deed dat niet en nam de routinier nog mee naar FC Utrecht, waar de trainer na een 4-3 nederlaag besloot zijn vertrek aan te kondigen.

Dat deed Steijn echter niet puur vanwege de verstoorde relatie met Berghuis. De hele spelersgroep 'was als los zand door zijn handen geglipt', oordeelt de Hagenaar zelf.

"Ik voelde voor die periode veel steun van Ajacieden van alle generaties, zoals Marco van Basten, Rafael van der Vaart en ook Louis van Gaal. Hij vroeg me niet op te geven, stond achter me. Michael van Praag idem dito."

"De volgende dag heb ik mijn beslissing kenbaar gemaakt bij Jan van Halst en commercieel directeur Menno Geelen. Die vroegen me de beslissing te heroverwegen. Toen is Van Gaal nog op de lijn gekomen, heb ik Henk ten Cate om advies gevraagd, maar mijn besluit stond vast. Hoewel het veel pijn deed, mijn missie, de mooiste uitdaging uit mijn leven mislukte", aldus Steijn.

Maduro

Ook de relatie met Maduro zou debet zijn geweest aan Steijns vertrek. Steijn verloor naar verluidt het vertrouwen in zijn assistent toen die zijn onvrede uitte richting technisch manager Klaas-Jan Huntelaar over het functioneren van de hoofdtrainer.

Daarop zou Steijn de clubleiding de keuze tussen hem en Maduro hebben gegeven. Ajax weigerde laatstgenoemde de zak te geven, waarop het einde verhaal was voor Steijn.

De oefenmeester noemt Maduro's naam echter alleen in een andere context in het interview. "Sven Mislintat was, ook tot ergernis van de Nederlandse spelers, altijd met zijn eigen aankopen bezig en leek die tegen me op te zetten. Achter mijn rug om besprak hij mijn functioneren met de assistent-trainers Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati."

