Manchester City gaat naar Istanbul na galavoorstelling tegen Real Madrid

Woensdag, 17 mei 2023 om 22:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:57

Manchester City heeft zich op zeer overtuigde wijze geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van trainer Josep Guardiola was met name voor rust oppermachtig en won dankzij een dubbeslag van Bernardo Silva, een eigen doelpunt van Éder Militão en een treffer van Julián Álvarez met 4-0 van Real Madrid. Na het 1-1 gelijkspel van vorige week in Spanje was dat meer dan voldoende voor de Engelsen om door te stoten naar de finale in Istanbul. Op zaterdag 10 juni is Internazionale de tegenstander.

Ten opzichte van het heenduel in het Estádio Santiago Bernabéu voerde Guardiola geen wijzigingen door. Spits Erling Braut Haaland werd voorin geflankeerd door Silva (rechts) en Jack Grealish (links). Kevin De Bruyne was de architect op het middenveld. De Belg werd ondersteund door Ilkay Gündogan en Rodri. Real-trainer Carlo Ancelotti voerde één wijziging door. Militão, in het heenduel nog geschorst, kreeg de voorkeur boven Antonio Rüdiger. Voorin werd spits Karim Benzema ondersteund door de Braziliaanse vleugelflitsers Rodrygo en Vinícius Júnior.

???????? ???? '?????? ??????! ?? Bernardo Silva is de man die Manchester City op voorsprong brengt! Deze kon niet lang uitblijven, want de Engelsen trekken aan het langste eind ??#ZiggoSport #ChampionsLeague #ManCityRealMadrid pic.twitter.com/vaXDgKIRqm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2023

City liet vanaf het begin zijn aanvallende intenties zien en zou de volledige eerste helft domineren. De Engelsen voetbalden meerdere kansen bij elkaar. Zo omspeelde Haaland Real-doelman Thibaut Courtois op knappe wijze, waarna de Noor niet helemaal goed uitkwam met zijn stappen. Hij probeerde op de achterlijn nog iemand te bereiken, maar zijn poging bleek tevergeefs. Ogenblikken later liet Haaland een nog grotere kans liggen. Een voorzet van Grealish kwam perfect op het hoofd van de spits, die zijn poging tegen de hand van Courtois zag belanden. Real kreeg maar geen grip op het spel van City. Illustratief voor het eerste kwartier was het aantal aangekomen passes bij beide ploegen. City liet 124 succesvolle passes noteren; Real 13.

??????! Bernardo z'n ????????????! ?? Courtois is van zijn doel waardoor Bernardo Silva de bal erin kan knikken ??#ZiggoSport #ChampionsLeague #ManCityRealMadrid pic.twitter.com/KU2fyX1SB2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2023

Nadat een nieuwe kopbal van Haaland andermaal onschadelijk werd gemaakt door Courtois, was het even later alsnog raak. De Bruyne gaf op karakteristieke wijze mee aan Silva, die de hoek voor het uitzoeken had: 1-0. Real kon daar vrijwel niets tegenover zetten. Het eerste gevaar van de Madrilenen kwam uit het niets na 35 minuten. Toni Kroos besloot uit te halen en trof via de vingertoppen van Ederson de lat. Het bleek een dure 'misser', want aan de andere kant stond het alweer 2-0. Uit een klutssituatie kwam de bal terecht bij Silva, die optimaal profiteerde via een rake kopbal. Vlak voor rust kwam City meermaals dicht bij de volgende treffer, maar die bleef Real bespaard.

??-??!! ?? Real Madrid druipt ???????????????? af tegen Manchester City ?? Éder Militão is de ongelukkige met een eigen doelpunt.. ??#ZiggoSport #ChampionsLeague #ManCityRealMadrid pic.twitter.com/pqmTVPTwF8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2023

Ook na rust was City de dominantere partij, al hield het het hoge tempo niet vol. City zakte in en nodigde Real uit tot aanvallen. De ploeg van Ancelotti bleek echter machteloos. Het enige echte gevaar kwam uit een standaardsituatie. De vrije trap van de voet van David Alaba werd gekeerd door Ederson. De Braziliaan zag zijn ploeg steeds vaker gevaarlijk uitbreken en dat leidde een kleine twintig minuten voor tijd bijna tot de 3-0. Courtois, de enige uitblinker bij Real, voorkwam andermaal een treffer van Haaland, die zijn poging via de Belg tegen de lat zag belanden.

Enkele minuten later was het alsnog raak voor City. Een vrije trap van De Bruyne belandde op het hoofd van Akanji, die enigszins gelukkig via Militão raak kopte: 3-0. Tien minuten voor tijd liet Real eindelijk weer eens wat van zich zien. Invaller Dani Ceballos kreeg de bal van Benzema. De invaller kreeg een grote schietkans, die onschadelijk gemaakt werd door Ederson. In de slotfase liep City zelfs nog uit naar 4-0. Invaller Álvarez werd heerlijk vrijgespeeld en liet Courtois voor de vierde keer van de avond vissen.