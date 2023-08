Man City houdt steraanvaller binnenboord; Laporte wordt teamgenoot Ronaldo

Woensdag, 23 augustus 2023 om 21:38 • Jonathan van Haaster

Bernardo Silva heeft zijn contract bij Manchester City met een jaar verlengd, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Portugese rechtsbuiten ligt nu tot medio 2026 vast bij de regerend landskampioen van Engeland. Silva stond lange tijd in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona, dat zijn komst nu definitief uit het hoofd moet zetten. Aymeric Laporte gaat City juist verlaten. De Spanjaard gaat tekenen bij Al-Nassr.

Silva stond in de belangstelling van Barcelona na het onverwachte vertrek van Ousmane Dembélé naar Paris Saint-Germain. Die club betaalde de transferclausule van vijftig miljoen euro, waardoor Barcelona op zoek ging naar een vervanger. Bernardo was vorig seizoen basisspeler in het team van Josep Guardiola dat naast de landstitel ook de Champions League en FA Cup veroverde. Het was lang onzeker of Silva deze zomer ondanks zijn tot medio 2025 lopende contract zou blijven, maar die twijfels zijn nu weggenomen. Barcelona-trainer Xavi heeft ondanks het mislopen van Bernardo nog wel de beschikking over Lamine Yamal, Raphinha en Ferran Torres voor de rechtsbuitenpositie.

Bernardo, die al 308 duels voor the Citizens speelde, heeft op de clubwebsite gereageerd op zijn verlenging. "Ik heb al zes ongelooflijke jaren gehad bij Manchester City en ik ben verheugd om mijn tijd hier te verlengen. Het winnen van de treble vorig jaar was extreem speciaal en het is geweldig om deel uit te maken van een selectie met heel veel passie en honger. Succes smaakt altijd naar meer en deze club geeft me de mogelijkheid om te blijven winnen. Ik hou van de manager, mijn teamgenoten en de fans en ik hoop dat we nog meer geweldige herinneringen kunnen delen in de komende jaren."

Laporte

Tegenover de contractverlenging staat het vertrek van Laporte. De in Frankrijk geboren Spaans international heeft volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano de medische tests bij Al-Nassr doorstaan en is onderweg naar Riyad. Bij aankomst gaat hij een driejarig contract ondertekenen bij de club waar ook onder meer Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sadio Mané en Seko Fofana onder contract staan. De 29-jarige centrumverdediger stond nog tot medio 2025 onder contract bij City, waarvoor hij in 5 jaar tijd 180 wedstrijden speelde.