Kranten lovend over ‘sublieme’ Frenkie: ‘Toont hoe hoog Xavi hem heeft zitten’

FC Barcelona wist woensdagavond in een Champions League-kraker af te rekenen met Paris Saint-Germain. In Frankrijk waren de Catalanen met 2-3 te sterk voor de ploeg van Luis Enrique. Frenkie de Jong maakte zijn rentree bij Barça en kon rekenen op lof in de Spaanse ochtendkranten.

De Jong liep anderhalve maand geleden een enkelblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie voor Barcelona. De middenvelder werd fit verklaard voor het duel met PSG en mocht direct in de basis starten van trainer Xavi.

Dat legde de vertrekkende trainer geen windeieren. Barcelona kwam al snel met 0-1 voor in het Parc des Princes, kwam vervolgens op achterstand, maar boog die uiteindelijk om tot een 2-3 overwinning, waardoor Barça een prima uitgangspositie heeft voor de return in Spanje.

De Jong startte dus in de basis namens de Catalanen. Hij werd na 76 minuten vervangen door Andreas Christensen, die een minuut later de winnende treffer maakte. Het optreden van De Jong in het miljardenbal kon de Spaanse kranten wel bekoren.

Sport beoordeelde de wedstrijd van De Jong met een voldoende. “Riskant van Xavi om hem meteen in de basis te zetten, maar het toont hoe hoog de trainer hem heeft zitten. Naarmate de wedstrijd vorderde, kwam hij steeds beter in zijn spel. Wel verdedigde hij te slap bij de goal van Ousmane Dembélé.”

Mundo Deportivo is enthousiaster dan Sport. De sportkrant vindt dat de 26-jarige middenvelder ‘subliem’ speelde. “Door zijn rust aan de bal wist Barça vrijwel altijd onder de druk van PSG uit te spelen.”

Mundo Deportivo wijst Robert Lewandowski echter aan als beste man aan de zijde van Barcelona. De Poolse spits kwam dan wel niet tot scoren, maar was zeer belangrijk met zijn rug naar de goal toe. “Hij hield telkens twee verdedigers bezig en was heel belangrijk in het aanvalsspel van Barça.”

