‘Kindsterretje Hato is volstrekt ongeschikt om leiding aan dit Ajax te geven’

Hugo Borst spreekt maandagochtend in zijn column voor het Algemeen Dagblad meerdere ergernissen uit. De schrijver en voetbalcriticus begrijpt onder meer niet waarom de zeventienjarige Jorrel Hato afgelopen donderdag tijdens het gewonnen Europa League-duel met AEK Athene (3-1) de aanvoerdersband bij de Amsterdammers droeg.

Hato droeg de aanvoerdersband tegen AEK vanwege de absentie van Steven Berghuis (geschorst) en Steven Bergwijn (blessure). Hij werd daardoor de jongste aanvoerder ooit in de Ajax-basis.

Het zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij Borst. “Vindt u ook niet dat al die analyserende oud-voetballers die zo hijgerig talenten willen ontdekken, best eens mogen zeggen dat Jorrel Hato helemaal nog niet zo goed is als hij zou kunnen zijn?”, schrijft Borst in zijn column.

De schrijver vindt het ‘belachelijk’ dat Hato op zeventienjarige leeftijd de aanvoerdersband bij Ajax droeg. “Dat was omdat hij nu slechts een kindsterretje is. Hij is volstrekt ongeschikt om leiding te geven aan de defensie van Ajax.”

Hato droeg al een keer eerder de aanvoerdersband. De jonge verdediger groeide in november uit tot de jongste aanvoerder ooit van Ajax in de Eredivisie. Hij nam de band toen over van Steven Bergwijn toen de aanvaller gewisseld werd in de uitwedstrijd tegen Almere City FC (2-2). Overigens was Berghuis afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (2-2) bij zijn rentree de aanvoerder van de Amsterdammers.

Wim Kieft zette donderdag in de studio van Veronica ook al zijn vraagtekens bij de keuze van John van ‘t Schip om Hato bij afwezigheid van Bergwijn en Berghuis tegen AEK tot aanvoerder te benoemen. “Zeventien jaar, dan denk ik: ja. Maar het is misschien ook meer een beetje symbolisch. Want wat moet je nu doen als aanvoerder?”

“Als je het een keer bent, dan moet je na afloop even het interviewtje doen. En je moet de toss doen. In dit geval is het denk ik iets symbolisch, een jongen van de club. Hij doet het hartstikke goed en dit is hem”, aldus Kieft.

