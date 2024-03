Interview onthult: Ajax lijkt bezig met komst broertje van Jorrel Hato

Ajax is bezig met de komst van Elgyn Hato, zo blijkt uit een interview van voormalig spits Robin Nelisse met De Telegraaf. Elgyn, het twaalfjarige broertje van Ajax-toptalent Jorrel Hato, is momenteel nog actief namens Sparta Rotterdam Onder 13. Volgens Nelisse heeft de middenvelder annex verdediger de kans om in de jeugdopleiding van Ajax aan de slag te gaan.

De 46-jarige Nelisse, die in het verleden speelde voor Feyenoord, AZ en FC Utrecht, is een goede vriend van de familie Hato uit Rotterdam-Zuid. “Onze vriendschap is heel hecht. We gaan met de families op vakantie en de mannen, vrouwen en kinderen kunnen het geweldig goed met elkaar vinden. Mijn zoon Quincy is even oud als Jorrels broertje Elgyn.”

Quincy Nelisse, nu nog aanvaller in de jeugd bij Spartaan ’20, is gevraagd voor de jeugdopleiding van Sparta. Daardoor gaat hij mogelijk samenspelen met Elgyn Hato, die daarvoor wel op Sportcomplex Nieuw Terbregge moet blijven spelen. “Elgyn speelt momenteel in dat elftal bij Sparta, maar het is zeer de vraag of hij blijft”, aldus Nelisse senior tegenover de ochtendkrant.

“Elgyn heeft ook de kans om naar Ajax te gaan”, gaat Nelisse verder. ‘Hij is daar nu over aan het nadenken. Elgyn is een middenvelder, maar kan ook in de verdediging uit de voeten. Hij is écht een goede speler.” In navolging van zijn oudere broer Jorrel kan Elgyn dus mogelijk de overstap maken van Rotterdam-West naar Amsterdam.

Hato 2028

Dinsdag maakte Ajax bekend dat Jorrel Hato zijn handtekening heeft gezet onder een contract tot medio 2028. De achttienjarige Oranje-international liet aan journalist Mike Verweij eerder al weten dat hij blij is om langer in de Johan Cruijff ArenA te mogen spelen. “Ik ben pas 18 jaar en dit seizoen is pas mijn eerste echte Eredivisie-seizoen als basisspeler. Ik weet dat ik hier nog genoeg kan leren.”

Nadat Ajax het nieuws over Hato deelde, meldde transfermarktexpert Fabrizio Romano zich even later met een positief detail. Volgens de Italiaan is er geen afkoopclausule opgenomen in Hato’s nieuwe contract. Volgens Transfermarkt is de Rotterdammer momenteel 22 miljoen euro waard.

Ondanks zijn leeftijd speelde Hato de afgelopen jaren reeds 52 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax. Dit seizoen droeg de linksbenige mandekker in meerdere wedstrijden de aanvoerdersband namens de Amsterdammers. In november vorig jaar debuteerde Hato onder bondscoach Ronald Koeman in het Nederlands elftal.

