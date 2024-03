3 belangrijke krachten Ajax op scherp in aanloop naar tweeluik met Aston Villa

Drie spelers van Ajax moeten donderdagavond tijdens het Conference League-duel met Aston Villa rekening houden dat een gele kaart gevolgen heeft voor de return van volgende week in Birmingham. Jorrel Hato, Devyne Rensch en Brian Brobbey zijn bij een volgende gele kaart alle drie geschorst.

In de Europese clubtoernooien wordt een speler geschorst vanaf zijn derde gele kaart. Daarna volgt een schorsing vanaf de vijfde, zevende, negende, et cetera gele kaart. Hato, Rensch en Brobbey staan nu allen op twee gele kaarten.

Ajax ving het seizoen aan in de groepsfase van de Europa League. De gele kaarten uit die groepsfase zijn meegenomen naar de Conference League. Pas na de kwartfinales worden alle gele kaarten kwijtgescholden. Die regel is ooit ingevoerd om ervoor te zorgen dat clubs met een zo sterk mogelijk elftal in een Europese finale kunnen aantreden.

Trainer John van ‘t Schip kan tijdens het heenduel met Aston Villa niet beschikken over Josip Sutalo. De Kroatische mandekker is voor een wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in de return tegen FK Bodø/Glimt (1-2 na verlenging).

Mocht Rensch donderdagavond tegen zijn derde gele kaart van het Europese seizoen aanlopen, dan kan Van ‘t Schip het jeugdproduct volgende week tijdens de return een-op-een vervangen met Sutalo.

Een gele kaart, en dus een schorsing, voor Hato zal de trainer van Ajax waarschijnlijk meer problemen geven. Het toptalent, dat deze donderdag zijn achttiende verjaardag viert, is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Ajax.

Van ‘t Schip heeft Brobbey ongetwijfeld eveneens gewaarschuwd om niet tegen een onnodige gele kaart aan te lopen. De 22-jarige spits is dit seizoen enorm belangrijk geweest voor de Amsterdammers. Naast zijn doelpuntenproductie toont hij ook veelvuldig zijn waarde als aanspeelpunt. Na 34 wedstrijden in alle competities staat Brobbey op 19 goals en 8 assists.

