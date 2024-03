Officieel: Jorrel Hato verlengt contract bij Ajax met drie seizoenen

Jorrel Hato heeft zijn contract bij Ajax met drie jaar verlengd, zo bevestigt Ajax via de officiële kanalen. De achttienjarige centrale verdediger lag eerst tot medio 2025 vast in de hoofdstad, maar heeft zijn toekomst nu tot medio 2028 aan de Amsterdammers verbonden.

Ajax troeft meerdere buitenlandse clubs af met de verlenging van Hato, die eerder in de belangstelling stond van ploegen uit de Europese top. “De Rotterdammer mocht zich vanwege zijn uitstekende spel verheugen in de belangstelling van de complete top in de Premier League, waarbij Arsenal financieel het verst wilde gaan”, schreef Mike Verweij maandagavond namens De Telegraaf.

Hato en zijn zaakwaarnemer Humphrey Nijman waren echter van mening dat eerstgenoemde nog niet uitgeleerd is in Nederland. Het tweetal vindt dat het verstandiger is om in de Eredivisie te blijven spelen, ‘mits daar een goede aanbieding tegenover zou staan’.

Hato is sinds eind vorig seizoen niet meer weg te denken uit de hoofdmacht van Ajax. De jonge linkspoot miste deze campagne nog geen minuut en werd voor zijn stormachtige ontwikkeling in november beloond door bondscoach Ronald Koeman, die hem opriep voor het Nederlands elftal. Hato maakte zijn debuut in het uitduel met Gibraltar (0-6).

Hato, die al geregeld de aanvoerdersband droeg van Ajax, sprak vorige week nog met De Telegraaf over zijn toekomst in de hoofdstad. “Ik ben pas 18 jaar en dit seizoen is pas mijn eerste echte Eredivisie-seizoen als basisspeler. Ik weet dat ik hier nog genoeg kan leren.”

Géén afkoopclausule

Fabrizio Romano meldde ruim een uur na Verweij dat beide partijen twee weken geleden een akkoord bereikten. "Er is geen afkoopclausule opgenomen in het nieuwe contract", voegde Romano toe.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

