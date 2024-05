Kritiek op Memphis na post over ballenmeisje: ‘Kan iemand haar Insta sturen?’

Memphis Depay heeft zich de woede op de hals gehaald met een post op X die hij inmiddels weer heeft verwijderd. De spits van Atlético Madrid was aanwezig bij de finale van het ATP-tennistoernooi in Madrid, waar hij onder de indruk raakte van een ballenmeisje.

“Om eerlijk te zijn, dit meisje leidde me af tijdens de wedstrijd, schreef de Oranje-international op X. “Kan iemand mij haar Instagram sturen? Laten we dineren op de maan.”

Het kwam Memphis op de nodige kritiek te staan, waarop hij besloot zijn post te verwijderen. Journalist Zach Lowy had er echter al een schermopname van gemaakt en deelde deze op zijn eigen X-pagina.

"Geen goede dag voor Memphis Depay", schreef Lowy. "Eerst wordt gespeculeerd dat Atlético zijn contract wil beëindigen en daarna plaatst en verwijdert hij een tweet over een ballenmeisje.”

Depay voelde zich vervolgens genoodzaakt om weer te reageren op de journalist. “Mijn dag was geweldig, Zachi. Ik heb de finale gekeken en haar nummer in mijn telefoon.” Volgens de spits van Atlético gaat het om een model van midden-twintig. “Laat een man die vrijgezel is gewoon zijn kans grijpen. Check je feiten voordat je verhalen verspreidt.”

