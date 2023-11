Juventus dankt verdedigers en Kostic en verovert koppositie in de Serie A

Zaterdag, 11 november 2023 om 19:53 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:07

Juventus heeft zaterdagavond een nipte overwinning geboekt op Cagliari. In eigen huis won de ploeg van trainer Massimiliano Allegri met 2-1. Alle goals vielen in de tweede helft en werden door verdedigers gemaakt: Gleison Bremer, Daniele Rugani en Alberto Dossena. Door de zege pakt Juventus de koppositie in de Serie A, met één punt meer dan Internazionale, dat nog wel een duel tegoed heeft. Cagliari staat ondertussen zeventiende.

Juventus trad aan met een basiself die op één plek gewijzigd was ten opzichte van het team dat Fiorentina vorig weekend met 0-1 versloeg. De geschorste Adrien Rabiot werd op het middenveld vervangen door Andrea Cambiaso. Verder was er ook een basisplek voor voormalig FC Groningen-aanvaller Filip Kostic bij la Vecchia Signora.

Behalve de Nederlandse Dean Huijsen zaten er ook nog een aantal spelers met een verleden in de Eredivisie op de bank bij beide ploegen. Voormalig Ajacied Arkadiusz Milik bij Juventus bijvoorbeeld, en Gaetano Oristanio (ex-FC Volendam), Pantelis Hatzidiakos (ex-AZ) en Gastón Pereiro (ex-PSV) aan de kant van Cagliari.

De eerste twee kansen van de wedstrijd waren voor de bezoekers, en beide keren was Nicolas Viola daarbij betrokken. Na vijf minuten spelen schoot de aanvallende middenvelder via een volley naast, even later belandde de bal na een blok van Federico Gatti voor zijn voeten. Opnieuw ging zijn poging echter naast.

Nadat Cagliari halverwege de eerste helft opnieuw enigszins dreigend was - Dossena kopte uit een hoekschop over - werd Juventus pas vlak voor rust voor het eerst gevaarlijk. De volley van Weston McKennie op aangeven van Kostic ging echter net naast.

Met geen enkel schot op doel aan beide kanten in de eerste helft, kon het na de rust eigenlijk alleen maar leuker worden. En dat werd het ook. Juventus werd voor het eerst dreigend: Kostic zag zijn inzet vanuit een moeilijke hoek gekeerd worden door Simone Scuffet, waarna de keeper ook een antwoord had op de rebound van Federico Chiesa.

Na een uur spelen kwam Juventus alsnog op voorsprong. Kostic slingerde een vrije trap voor de goal, Bremer kopte binnen: 1-0. De ban was gebroken, en tien minuten later werd het via Rugani 2-0. Een corner van Kostic belandde in eerste instantie via Rugani tegen de lat, waarna hij de bal via de rebound binnen kon lopen.

Twee harde tikken voor de ploeg van Claudio Ranieri, die deze achterstand na de prima eerste helft eigenlijk niet verdiende. De bezoekers kwamen een kwartier voor tijd terug tot 2-1, en opnieuw werd er uit een standaardsituatie gescoord: Dossena kopte binnen uit een hoekschop. Verder kwam Cagliari echter niet, al was het nog wel dicht bij de gelijkmaker via opnieuw Dossena. De verdediger raakte de paal.

