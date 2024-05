Basisspeler van PSV zinspeelt op vertrek: ‘Fantastisch om het zo af te sluiten’

Bij PSV stond maandag 6 mei in het teken van de viering van de 25ste landstitel uit de clubgeschiedenis. Voorafgaand aan de huldiging van de Eindhovenaren op het Stadhuisplein zinspeelde Ramalho echter op een vertrek.

De Braziliaanse centrumverdediger beschikt bij PSV over een aflopend contract. Hij kan bijtekenen, maar leek al een voorschot te nemen op een afscheid. “Het is fantastisch om mijn periode van drie jaar hier zo af te sluiten”, gaf Ramalho aan tegenover De Telegraaf

“Het is mijn laatste jaar hier”, voegde hij daaraan toe. “ Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ben heel gelukkig dat het eindelijk is gelukt om dit te bereiken met PSV. Dit team hoort aan de top.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ramalho liet in het midden hoe groot de kans is dat hij toch nog gaat bijtekenen. “Ik ben heel gelukkig dat het management met me door wil. Dat zie ik als een erkenning voor wat ik heb gepresteerd de afgelopen jaren. PSV is een van de opties. Maar het belangrijkste is dat ik wil blijven bij een club of wil gaan naar een club die me ook echt wil.”

“Ik zal altijd alles geven voor de club waar ik voor speel en dan wil ik de waardering daarvoor ook voor de volle honderd procent voelen. Dat zal de doorslag geven op het moment dat ik besluit of ik bij PSV zal blijven of naar een andere club zal gaan.”

Ramalho, wiens contract via de gebruikelijke weg op 1 april formeel is opgezegd, kan volgens clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ‘op nieuwe voorwaarden’ bijtekenen bij PSV. “Betrouwbare bronnen rond Ramalho bevestigen dat PSV door wil met de 32-jarige Braziliaan, die dit seizoen gewoon basisspeler bij PSV was.”

“PSV vindt de Braziliaan van groot belang door zijn leidende rol in de spelersgroep, maar vooral ook als eventuele back up of concurrent voor een nieuweling in de toekomst”, weet Elfrink. Volgens de journalist gaat PSV vanwege het naderende vertrek van huurling Armel Bella-Kotchap zeer waarschijnlijk de transfermarkt op voor een centrale verdediger en is Jeremiah St. Juste van Sporting Portugal de topkandidaat.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste PSV-nieuws? Word nu lid van het PSV Zone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties