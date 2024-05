Kraay jr. weet wie Joey Veerman moet opvolgen bij PSV: ‘Heel gewaagd, maar...’

Hans Kraay junior heeft genoten van het spel dat de spelers van PSV dit seizoen onder trainer Peter Bosz op de mat hebben gelegd. Tijdens een livestream op ESPN van de huldiging van de Eindhovenaren sprak de verslaggever annex analist zich lovend uit over meerdere PSV’ers.

Kraay heeft vooral genoten van Ismael Saibari. "Dat is een van mijn favoriete spelers bij PSV. Ik vind hem zo verschrikkelijk goed! Dat dateert al van de Keuken Kampioen Divisie." De rechtspoot speelde eerste 55 wedstrijden in Jong PSV, alvorens hij de stap naar de hoofdmacht maakte.

"In PSV 1 kennen we hem vooral als hangende rechtsbuiten, nummer 10 en steeds meer als pendelaar, zoals Quinten Timber bij Feyenoord speelt, en dat is zijn beste plek", stelt Hans Kraay.

“Al denken mensen: dat is niet helemaal zijn plek. Saibari heeft mij al meerdere malen verteld dat dit zijn beste positie is. Ik denk, en ik ga iets heel gewaagds zeggen, als Joey Veerman door PSV verkocht wordt, dan hebben ze zijn opvolger links op het middenveld al klaar staan met Saibari, ook al is hij een ander type.”

De Marokkaans international kan terugkijken op een uitstekend seizoen. Hij moest tijdens de eerste seizoenshelft aanvankelijk genoegen nemen met invalbeurten, maar veroverde begin december een vaste basisplaats.

Met zijn goals en assists in topduels groeide Saibari uit tot een van de smaakmakers in de ploeg van trainer Bosz. Na dertig officiële duels in alle competities staat Saibari op acht goals en vijf assists. Door interlandverplichtingen met Marokko op de Afrika Cup en blessureleed kon hij zich in de tweede seizoenshelft minder onderscheiden.

Saibari lijkt nog een seizoen bij PSV te blijven, zo meldde clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad begin mei. De aanvallend ingestelde middenvelder beschikt nog over een contract tot medio 2028, maar kan daar nog een seizoen aan toevoegen.

