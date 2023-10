‘Ik hoorde mezelf zeggen dat Medic er geen tyfus van kan. Beter was geweest...’

Maandag, 9 oktober 2023 om 10:44 • Lars Capiau

Hugo Borst heeft 'medelijden' met Ajax, zo schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. De Ajacieden verloren afgelopen zondag ook van AZ en wist daarmee de zevende wedstrijd op rij niet in winst om te zetten. De Amsterdammers bungelen onderaan de ranglijst op de zestiende plek, maar daar vindt Borst, die ook hard uithaalt naar Jakov Medic, weinig aan.

"Ik ken veel mensen die genieten van de nieuwe status van Ajax", zo begint Borst zijn betoog. Zelf herkent hij zich niet in dat beeld. "Deze Rotterdammer betrapte zichzelf vóór Ajax-AZ op een gevoel van medeleven. Of moet ik schrijven: medelijden?"

"Ik hoopte enorm dat ze zouden winnen, die van Ajax. Een Eredivisie zonder een dominant Ajax is helemaal niet leuk. Het voelt alsof je hond is weggelopen", schrijft Borst gekscherend. "Ik heb zin om foto’s van Ajax op lantaarnpalen te plakken. ‘Kwijt!’ En dan je telefoonnummer erbij. Hopelijk belt er iemand. ‘Ik heb Ajax gevonden.’"

De columnist licht één Ajacied in het bijzonder uit. "Mijn blik bleef hangen aan de centrale verdediger Medic. Ik hoorde mezelf in de tweede helft beweren dat de Kroaat er geen ene tyfus van kan", oordeelt Borst hard.

"Beter was geweest om netjes te beweren dat de beste man bijna alle ballen breed en terug speelde en, als hij eens indribbelde of inpasste, het er lachwekkend of hopeloos uitzag. Medic kan niet verdedigen, hij kan niet opbouwen, hij kan niet voetballen. Het is verdacht dat deze speler door Ajax is gekocht", concludeert de Rotterdammer.

"Waar eindigt dit?", vraagt Borst zich af. "Met degradatie? Over twee weken speelt de nummer 18 (FC Utrecht) tegen de nummer 16 (Ajax). Veel mensen vinden dat humor. Maar is het leuk om te dansen op een graf?", besluit de analist vragend.