Ajax maakt Doelpunt van het Jaar bekend: aankoop Mislintat maakt de mooiste goal

Volgens Ajax heeft Jakov Medic het doelpunt van het jaar 2023 gemaakt. De club heeft een top tien samengesteld met de fraaiste doelpunten uit het kalenderjaar en de centrumverdediger blijft met zijn treffer van grote afstand in het duel met Heracles Almelo onder meer Kristian Hlynsson en Jorge Sánchez voor.

Op 12 augustus maakte Medic zijn officiële debuut in Ajax 1 in het duel met Heracles. De Kroaat stond in het met 4-1 gewonnen rechts in het centrum van de verdediging naast Jorrel Hato geposteerd.

Hij kan het zelf ook bijna niet geloven! ?? Zó scoren bij je debuut: Jakov Medic ??#ajaher — ESPN NL (@ESPNnl) August 12, 2023

Ajax keek aan tegen een 0-1 achterstand toen Medic in de 53ste speelminuut de bal net voorbij de middencirkel voor zijn voeten kreeg. Hij legde de bal vervolgens klaar en schoot van circa dertig meter hard raak: 1-1.

Het bleek direct een van de laatste optredens van Medic in het shirt van Ajax. Na zijn succesvolle optreden tegen Heracles kreeg de stopper alleen tegen Excelsior (2-2) en AZ (1-2 verlies) de kans om zich als basisspeler te laten zien.

Na de nederlaag tegen de Alkmaarders kwam de aankoop van voormalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat niet meer in de plannen van Maurice Steijn en John van ‘t Schip voor. Eind november mocht Medic nog wel een kwartier meespelen als invaller tegen Vitesse.

De runner-up op het lijstje met mooiste doelpunten is Hlynsson. In de wedstrijd tegen FC Utrecht gaf Berna Sosa van dichtbij een harde voorzet op de aanvallende middenvelder, die met zijn borst de aansluitingstreffer verzorgde: 2-1.

De prijs voor de derde plek gaat naar Sánchez, die afgelopen voetbaljaargang trefzeker was tegen De Graafschap. De rechtsback schoot op 3 maart met een fraaie volley de 0-1 tegen de touwen.

