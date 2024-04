Marciano Vink noemt twee spelers waar Ajax per direct afscheid van moet nemen

Ajax heeft zich woensdagavond lelijk in de vingers gesneden in de jacht op Europees voetbal. Tegen laagvlieger Excelsior kwam de recordkampioen niet verder dan een 2-2 gelijkspel, waardoor Ajax Europa League-kwalificatie niet meer in eigen hand heeft. Bij Voetbalpraat worden de ingrediënten besproken om de Amsterdammers er weer bovenop te helpen. Volgens Marciano Vink is er een mix van 'kwaliteit en bereidheid' nodig.

Ajax kwam woensdagavond al vroeg in de problemen door een dubieuze rode kaart voor Steven Bergwijn. Op dat moment stond het nog 1-0, maar in minuut 53 had Excelsior dat omgedraaid naar een 1-2 in het voordeel van de Kralingers. Uiteindelijk redde invaller Chuba Akpom in de slotfase nog een punt.

Vink zag het allemaal met lede ogen aan. "Ajax speelde gewoon weer niet goed. Als je nu een kans hebt om AZ toch nog van die vierde plek af te stoten of in ieder geval die vijfde plek veilig te stellen, je best wel een gunstig programma hebt, en dan zo begint...", zegt de analist bij Voetbalpraat.

Vink verwijt Bergwijn zijn 'domme' overtreding, maar vindt dat het kernprobleem bij Ajax breder geöriënteerd ligt. 'Bereidheid' is volgens de analyticus het sleutelwoord. "Gaat het om kwaliteit, of gaat het om bereidheid? Wat heb je liever? Want bereidheid lijkt tegenwoordig wel boven kwaliteit te staan. Bereidheid is ook een soort mentaliteit", aldus Vink.

'Bereidheid' zou ook het sleutelwoord moeten zijn in aankomende transferperiode, vindt Vink. Daarbij noemt hij twee namen met wie Ajax in ieder geval niet verder moet gaan.

"Ik ben wel van mening dat er gerichte aankopen gedaan moeten worden, en dat je afscheid moet nemen van een aantal spelers, zoals een Ávila en een Medic. Het soort spelers die de selectie zouden moeten complementeren, maar dat niet doen."

Voor Steven Berghuis en Bergwijn, die ook aan een vertrek gelinkt worden, is er volgens Vink nog wel plaats in de Johan Cruijff ArenA. Mits... "Zij ook meegaan in het verhaal van een Potter of wie er ook komt. Je ziet wat er gebeurt bij een Bosz bij PSV. Het verschil tussen vorig jaar en dit seizoen is intensiteit. Als je die bereidheid niet kunt vinden in je selectie, moet je toch keuzes gaan maken met jongens die wél bereid zijn. Iedereen zal mee moeten, wil je aanhaken bij de top."

Ajax heeft nog drie wedstrijden om zich te verzekeren van in ieder geval kwalificatie voor de Europa League. Door de bekerwinst van Feyenoord schuift de ticket voor de tweede voorronde van het toernooi door naar de nummer vijf van de ranglijst. Nummer zes NEC, die een duel minder gespeeld heeft, heeft echter vrij spel om zondag al over Ajax heen te klimmen.

