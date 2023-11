Josip Sutalo spreekt met VI opnieuw over heimwee-geruchten: ‘Ik moet...’

Woensdag, 8 november 2023 om 09:13 • Wessel Antes

Josip Sutalo heeft opnieuw gereageerd op de bewering van Andy van der Meijde dat hij zou kampen met heimwee. De 23-jarige verdediger van Ajax ontkent het verhaal dat hij zich niet thuis voelt in Amsterdam nogmaals en stelt zelfs dat hij er ‘niet aan moet denken’ om terug te keren naar zijn thuisland Kroatië. Sutalo benadrukt daarbij dat hij een goede relatie onderhoudt met zijn teamgenoten.

Eerder ontkende Sutalo het heimwee-gerucht al in de Kroatische media, maar ook tegenover journalist Lentin Goodijk van Voetbal International wil de mandekker een punt maken. “Dat heb ik trouwens ook gelezen, dat ik last zou hebben van heimwee. Daar is echt geen sprake van.”

Sutalo gaat uitgebreid in op de kwestie. “Ik heb mijn hele leven in het teken gesteld van voetbal. Ik train hard en ik doe elke dag mijn best om te slagen. Dan verdien je na al die jaren een toptransfer naar het buitenland, en dan zou ik zomaar opeens weer teruggaan? Ik moet er niet aan denken.”

De verdediger denkt te weten waar de bewering vandaan komt. “Kijk, de resultaten waren er nog niet, dus ik snap waarom dit soort dingen in de media verschijnen, maar het klopt gewoon niet”, aldus Sutalo, die in Amsterdam tot medio 2028 vastligt. Afgelopen zomer kwam hij voor ruim 20 miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

Ook het verhaal dat Sutalo niet zou praten met teamgenoten is niet waar, zo zegt de Kroatisch international zelf. “Ik ben hier gewend en we leren elkaar als groep steeds beter kennen. Natuurlijk heeft het tijd nodig om een nog betere band te krijgen, maar we hebben allemaal een goede relatie, dus dat is super.”

Van der Meijde

Het interview van Sutalo plaatst de woorden van Van der Meijde opnieuw in een ongeloofwaardige context. De analist bracht zijn verhaal begin oktober nog zeer stellig. “Die wil eigenlijk gewoon terug. Hij praat met niemand, ook niet met zijn ploeggenoten. Hij wil niets ondernemen, ook niet met zijn Kroatische ploeggenoten Borna Sosa en Jakov Medic. Zelfs niet koffiedrinken. Hij wil helemaal niks. Hij heeft gewoon heimwee en dat is moeilijk voor zo'n jongen.”

Sutalo ontkende de uitspraken van Van der Meijde eerder al tijdens een interlandperiode van Kroatië, maar komt er nu voor het eerst in de Nederlandse media op terug. Van der Meijde heeft het na zijn bewering in Veronica Offside nooit meer gehad over de heimwee waar Sutalo mee zou kampen.