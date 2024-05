Vitesse haalt 24 uur na start crowdfundingsactie volledige streefbedrag op

De grootschalige crowdfundingsactie van Vitesse blijkt een overdonderend succes. Ruim 24 uur na het startschot is al de magische grens van een miljoen euro bereikt, de totale hoeveelheid van het streefbedrag. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Op donderdagochtend om 10.00 uur lanceerde Vitesse samen met de supportersvereniging de campagne om supporters, zakenrelaties en andere geïnteresseerden de noodlijdende club financieel te steunen.

Donderdag om 13.00 uur slingerden de Arnhemmers de wereld in dat er al 250.000 euro was opgehaald. Rond 16.30 uur was dat bedrag al opgelopen tot 433.000 euro en nu, ruim 24 uur na de start, staat de teller al op een miljoen euro.

Ondertussen heeft ook Coley Parry een financiële duit in het zakje gedaan, alhoewel het de vraag is welk bedrag de Amerikaanse zakenman stortte. Op X complimenteerde Parry de supportersvereniging en deelde hij fotobewijs van zijn donatie.

Doneren kan nog steeds. Er kan gekozen worden tussen vier verschillende pakketten, variërend van 100 tot 10.000 euro, en ook een open donatie, waarbij het bedrag vrij in te vullen valt. Mocht Vitesse het financieel alsnog niet halen, worden alle donaties teruggestort.

Oud-spelers en -stafleden als Guram Kashia, Loïs Openda en Remko Pasveer, maar ook Henk ten Cate, Matús Bero, Milot Rashica, Leo Beenhakker, Wilfried Bony, Lewis Baker, Arnold Kruiswijk en Matt Miazga, deden al een bedrag in de pot.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties