Depay reageert: ‘De Promes zoals jullie hem schetsen, ken ik niet op die manier’

Memphis Depay heeft dinsdag gereageerd op zijn steunbetuiging aan het adres van Quincy Promes. De aanvaller van Oranje kreeg veel kritiek nadat hij zijn voor drugshandel en mishandeling veroordeelde vriend een hart onder de riem stak.

"Ik zal mijn vrienden en familie nooit laten vallen", citeert het Algemeen Dagblad uit de mond van Depay tijdens de mediadag van Oranje. "Dat wil niet zeggen dat ik het eens ben met alles wat ze doen, maar ik laat ze niet vallen."

"Wij voetballers maken veel content, ik zeker, ik plaats van alles op mijn socials. Over voetbal, maar ook over de dingen die ik meemaak. Mijn posts over Quincy waren niet bedoeld om te provoceren, we waren gewoon op vakantie in Dubai, samen met allerlei andere vrienden."

Volgens Depay is niet iedereen zich ervan bewust dat hij uit 'een ander milieu komt'. "Geen gemakkelijk milieu. Mijn broer heeft ook tien jaar vastgezeten, dat kun je in mijn boek lezen, maar daar heb ik haast nooit een vraag over gehad. Over Quincy wel."

"Benjamin Mendy en Dani Alves zaten ook verwikkeld in een case, in een strafzaak, maar dat wil niet zeggen dat ik niet met ze omga. De Quincy zoals jullie hem schetsen, ken ik niet op die manier. Dat wil niet zeggen dat ik dingen goed praat, of alles zomaar steun wat mijn vrienden doen. Maar ik laat ze niet vallen. Zo ben ik gewoon niet."

Reactie Koeman

Bondscoach Ronald Koeman noemde de steunbetuiging van Depay aan het adres van Promes 'niet handig'. "Ik denk dat je het jezelf makkelijker kunt maken door het niet te doen. Het roept alleen maar aversie op", aldus Koeman maandag tijdens de persconferentie.

"Natuurlijk respecteer ik wat hij zegt", reageert Depay een dag later op de woorden van zijn trainer. "Ieders advies is welkom, zeker van mensen met wie ik samenwerk."

Depay benadrukt dat zijn band met Koeman 'hartstikke goed' is. "Uiteraard respecteer ik zijn mening. Met Nigel de Jong (directeur van de KNVB, red.) heb ik het er wel over gehad, ja, maar dat blijft iets tussen hem en mij."

