Davy Klaassen kan carrière mogelijk vervolgen in Ligue 1; Ajax wil meewerken

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 15:23 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:42

Olympique Lyon is geïnteresseerd in Davy Klaassen. Dat meldt Voetbal International dinsdagmiddag. Hoe de dertigjarige middenvelder zelf tegenover een overstap naar de Ligue 1 staat is niet bekend, maar Ajax is bereid om mee te denken met Klaassen, als hij besluit dat hij de Amsterdamse club deze zomer nog wil verlaten.

Volgens VI is Lyon een van de clubs met interesse. Welke andere clubs ook nog belangstelling tonen voor Klaassen, wordt niet vermeld. Wel weet het weekblad te melden dat de middenvelder zelf zijn opties aan het afwegen is, en dat het goed zou kunnen dat Klaassen bezig is aan zijn laatste dagen in het shirt van de hoofdstedelingen.

Trainer Maurice Steijn heeft de geboren Hilversummer laten weten dat hij niet alles zal gaan spelen dit seizoen, maar dat hij wel bij de club mag blijven, als hij dat wil. Dat Klaassen dit seizoen geen onbetwiste basisspeler zal zijn, werd ook al duidelijk toen niet hij, maar Steven Bergwijn werd benoemd tot eerste aanvoerder van de club.

Het is dus mogelijk dat het gebrek aan speeltijd Klaassen doet besluiten om te vertrekken. Zelf ging de 41-voudig international afgelopen zaterdag, na het 2-2 gelijkspel tegen Excelsior, nog in op zijn toekomst. "Je weet het nooit, maar ik ben nu met Ajax bezig. Ik geef altijd alles voor Ajax en dat zal ik blijven doen. Ik kan nu wel zeggen of ik blijf of wegga, maar dat weet je gewoon nooit", aldus Klaassen, die nog tot medio 2024 vastligt in Amsterdam.