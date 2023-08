Dani Olmo zet Matthijs de Ligt ongelooflijk te kijk in Duitse Supercup

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:56

RB Leipzig heeft voor het eerst in zijn geschiedenis beslag gelegd op de Duitse Supercup. Die Roten Bullen wonnen dankzij een hattrick van Dani Olmo met 0-3 van Bayern München. Met name het tweede doelpunt van de Spanjaard was er een om in te lijsten. Met een 'Bergkampiaanse' beweging ontdeed hij zich van Matthijs de Ligt, waarna hij door de benen van Sven Ulreich afrondde. Bayern, waar topaankoop Harry Kane in de 63ste minuut zijn debuut maakte, bleek aanvallend onmachtig.

Aan de kant van Bayern begon Kane op de bank. Trainer Thomas Tuchel liet Mathys Tel in de spits beginnen. Serge Gnabry en Leroy Sané moesten vanaf de flanken voor het gevaar zorgen. Jamal Musiala begon op 10. De Ligt had in het hart van de verdediging een basisplaats naast Dayot Upamecano. Benjamin Pavard stond gewoon aan de aftrap, ondanks concrete interesse van Manchester United. Sven Ulreich verdedigde het doel. Bij Leipzig stond Xavi Simons aan de aftrap. De Oranje-international werd als hangende vleugelspeler aan de rechterkant geposteerd. Zomeraanwinst Loïs Openda vormde met Timo Werner het spitsenkoppel.

Leipzig kende een absolute droomstart in de Allianz Arena, de thuishaven van Bayern. Een vrije indraaiende vrije trap kon niet goed worden weggewerkt door de Beierse defensie, waarna Olmo er als de kippen bij was om de verre hoek te vinden: 0-1. De vroege domper had een duidelijk effect op Bayern, dat in de openingsfase niet goed in het duel zat. Toch kreeg de thuisploeg na een kwartier een enorme mogelijkheid. Nicolas Seiwald liet zich de kaas van het brood eten door Gnabry, die meegaf aan Tel. Van dichtbij stuitte hij op Leipzig-goalie Janis Blaswich.

Mohamed Simakan zorgde even later onbedoeld bijna alsnog voor de gelijkmaker. De Fransman raakte de bal verkeerd en zag de bal tegen zijn eigen paal belanden. Aan de andere kant stuurde Simons Werner weg met een pass via buitenkant voet, maar het leverde uiteindelijk geen kans op. Vlak voor rust kwam de 0-2 er alsnog en weer was Olmo de gevierde man. De Spanjaard zette De Ligt te kijk met een 'Bergkampiaanse' voetbeweging, waarna hij door de benen van Ulreich afrondde.

Tuchel besloot in te grijpen en haalde De Ligt, Pavard en Laimer naar de kant ten faveure van Kingsley Coman, Kim Min-jae en Noussair Mazraoui. Hoewel Bayern nadrukkelijk op zoek ging naar de gelijkmaker, kwam het in het kwartier na rust niet tot grote kansen. Met name Sané probeerde het tevergeefs. Na ruim een uur loste Kane Tel af in de spits. De Engelsman zag hoe Leipzig drie minuten na zijn entree een strafschop kreeg na hands van Mazraoui. Olmo kreeg de kans op zijn hattrick en faalde niet: 0-3. Benjamin Sesko leek zelfs voor de 0-4 te zorgen, maar Kim haalde zijn inzet van de lijn. Kane kwam er, net als de rest van zijn ploeggenoten, in de slotfase niet meer aan te pas.