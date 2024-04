Buitenlandse media strooien met krachttermen na historische afgang van Ajax

De historische afgang van Ajax in de Klassieker maakt niet alleen in Nederland de tongen los. Ook over de grens erkennen de media de algehele chaos in Amsterdam, en strooien ze met krachttermen.

Met de 6-0 nederlaag in De Kuip vestigde Ajax niet voor het eerst dit seizoen een negatief clubrecord. Nog nooit ging Ajax er met zulke harde cijfers af in competitieverband, en de statistieken waren veelzeggend. Zo loste Feyenoord dertig keer een schot, wat nog nooit voorkwam sinds bureau Opta de data bijhoudt. Sindsdien noteerde Ajax ook nog nooit zo weinig schoten op doel als zondag: één, ten opzichte van vijf in 2010/11.

Het Algemeen Dagblad vergelijkt het duel met de 10-0 overwinning van PSV op Feyenoord in 2010. "Neem bijvoorbeeld het moment van knakken", schrijft de krant maandagochtend. "De 3-0 in Eindhoven viel destijds in 47ste minuut. Nu was dat in minuut 45+2. En die wanhopige blik in de ogen van een 18-jarige Stefan de Vrij was nu de blik van een 18-jarige Jorrel Hato."

De Telegraaf rept van een 'tot op het bot vernederd Ajax', en 'een geenszins geflatteerde monsterzege'. "Opnieuw werd pijnlijk duidelijk dat de met pek en veren vertrokken bestuurders Maurits Hendriks, Sven Mislintat en Jan van Halst er een ongelooflijke puinhoop van hebben gemaakt. De 'toezichthouders' Cees van Oevelen, Annette Mosman, Georgette Schlick en in eerste instantie ook nog Van Halst stonden erbij en keken ernaar hoe voor 115 miljoen een dramatisch selectie werd gesmeed." 'Het levende bewijs' voor dat laatste werd zondag pijnlijk duidelijk, aldus het dagblad.

Buitenlandse media: 'Nieuw dieptepunt in een al desastreus seizoen'

De nederlaag kon ook in het buitenland niet onopgemerkt blijven. Zo schrijft het Engelsevan een 'nieuw dieptepunt in een al desastreus seizoen', terwijl desoortgelijke woorden gebruikt. Het Duitsedoet er nog een schepje bovenop.

"Een Amsterdamse vernedering", zo omschrijft het voetbaltijdschrift de wedstrijd van zondag. "Bijna geen wedstrijd is zo spannend als het duel tussen Feyenoord en Ajax. Maar deze keer was het duel allesbehalve: de overweldigde recordkampioen werd van het kastje naar de muur getikt."

L'Équipe zag dat 'Feyenoord Ajax opat', Marca sloeg gade 'dat het een wedstrijd bleef tot Feyenoord er zin in kreeg'. De omschrijvingen zijn inwisselbaar, de waarnemingen eensgezind: 'Het snertseizoen van Ajax heeft nog een extra episode gekregen', aldus Sporza.



