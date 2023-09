Ajax-fans mogen zich verheugen: ‘Hij is de beste middenvelder van het land’

Vrijdag, 1 september 2023 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Ajax gaat zich op de laatste dag van de transferwindow versterken met Sivert Mannsverk. De officiële bevestiging moet nog komen, maar volgens bronnen in binnen- en buitenland gaan de Amsterdammers zes miljoen euro plus bonussen betalen. De aanstaande transfer werd donderdagavond, na het uiterst teleurstellende Europa League-duel met Ludogorets (0-1 verlies), kort besproken door de analisten van Ziggo Sport.

Manssverk, die in het verleden ook in de belangstelling stond van Feyenoord, groeide in de afgelopen jaren uit tot een belangrijke schakel op het middenveld van het Molde FK. In 2022 werd hij landskampioen met zijn club, een jaar eerder won hij de Noorse beker. Mannsverk speelde tot dusver 87 officiële wedstrijden voor Molde, waarin hij goed was voor 8 doelpunten en 2 assists.

"Ik volg het voetbal in Noorwegen niet heel goed, maar wat ik hoor is dat het de beste middenvelder van het land is", aldus Youri Mulder. "Er komen een hoop goede spelers vandaan tegenwoordig. Mannsverk schijnt een hele goede te zijn. Hij speelt voor de verdediging en daar is bij Ajax wel behoefte aan, zo hebben we vandaag weer gezien. Van den Boomen voldoet ook nog niet op die plek. Daar kan Ajax wel wat gebruiken."

Het voetbal in Noorwegen is niet geheel onbekend voor Mulder. De ex van de analist van Ziggo Sport, Nina Freidher, komt uit Noorwegen en woont daar nog altijd met hun twee kinderen, Finn en Alexander. Mulder, die tijdens zijn actieve carrière uitkwam voor FC Twente en Schalke 04, is om die reden nog vaak in het land te vinden.