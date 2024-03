Verweij stipt 'gigantische fout' Van 't Schip bij Ajax aan: 'Verbijsterend'

Mike Verweij begrijpt niet dat Ajax-trainer John van ’t Schip er tijdens het ontluisterende uitduel met Aston Villa (4-0 nederlaag) voor heeft gekozen om Sivert Mannsverk niet te wisselen. Dat laat de immer kritische journalist van De Telegraaf blijken in de voetbalpodcast Kick-off. Mannsverk kreeg op Villa Park na 66 minuten zijn tweede gele kaart, waarna Ajax de wedstrijd met een man minder moest afmaken.

“Verbijsterend”, omschrijft Verweij het optreden van Mannsverk. “Dat is niet om mijn gelijk te halen. Miel Brinkhuis (Head of Communications bij Ajax, red.) zat een rij achter me, dus ik riep na een kwartier al dat hij Mannsverk eraf moest halen omdat hij anders rood zou krijgen.”

“Nu hoeft de Hoofd Communicatie niet naar mij te luisteren, maar had Van ’t Schip dat maar gezien”, gaat Verweij verder. “Dat vond ik wel een gigantische fout. Ook dan had Ajax waarschijnlijk verloren, maar dan was die vernedering niet zo groot geweest als nu.” Na de rode kaart van Mannsverk wisten the Villans nog twee treffers te noteren, via Jhon Durán en Moussa Diaby.

Verweij is nog niet onder de indruk van Mannsverk. “Die jongen is bewierookt na twee wedstrijden. Vervolgens zegt hij in een interview met het Algemeen Dagblad dat hij tegen Aston Villa graag de underdog is, maar dan heb je niets bij Ajax te zoeken. Dat hebben we afgelopen week al geroepen.”

De journalist zag Mannsverk in Birmingham door de ondergrens zakken. “In zo’n wedstrijd komt hij een beetje onder druk te staan en heeft dan 220 volt op zijn benen. Hij deed werkelijk waar niets goed”, aldus Verweij.

Volgens Verweij was de 2-0 van Aston Villa typerend voor de wedstrijd die Mannsverk speelde. “Hij levert plotseling de bal in waardoor het over en uit was. Vervolgens pakt hij de rode kaart, waardoor zijn ploeggenoten nog even met het schaamrood van de kaken het veld af moeten. Hij is heel snel heel groot gemaakt.”

Collega Valentijn Driessen snapt niet dat de Ajax-fans überhaupt enthousiast waren over Mannsverk. “Steijn deed het beter dan Van ’t Schip. Die haalde hem er heel snel, in de rust, af tegen FC Twente. Toen zakte hij ook verschrikkelijk door het ijs. Laatst speelde Mannsverk twee ballen goed breed plus drie ballen naar zijn keeper en dan ben je bij Ajax ineens weer het mannetje. De ontbrekende schakel op het middenveld samen met Henderson.”

