De Telegraaf weet welke 10 aankopen van Mislintat mogen vertrekken bij Ajax

Alex Kroes, de nieuwe algemeen directeur van Ajax die op vrijdag 15 maart start, krijgt in Amsterdam te maken met een behoorlijke erfenis van de ontslagen technisch directeur Sven Mislintat. Dat schrijft Mike Verweij in een uitgebreide analyse over de situatie in de Johan Cruijff ArenA namens De Telegraaf. Verweij weet ook te melden dat Ajax het gros van de aankopen van Mislintat komende zomer al wil lozen.

Verweij verwacht dat het KPMG-rapport over de handelswijze van Mislintat geen staartje zal krijgen voor de Duitser. “Mislintat was slim genoeg geen strafbare feiten te plegen en volgens bronnen rondom de club ging de – nota bene door de Raad van Commissarissen verstrekte – opdracht niet ver genoeg om aan de achterkant alle geldstromen in kaart te brengen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“En dus komt Mislintat er waarschijnlijk mee weg dat hij de club sportief aan de rand van de afgrond zette en financieel jaren terugwierp”, gaat Verweij verder. “Bij het aan- en verkopen van spelers is het niet zoals bij een auto of een woning, die een redelijk vast te stellen waarde heeft, maar wat de gek ervoor geeft.”

Een snelle rekensom van De Telegraaf toont aan dat Ajax afgelopen zomer liefst 115 miljoen euro uitgaf aan inkomende transfers. De Amsterdammers, met Kroes voorop, zien een groot deel van de aankopen van Mislintat het liefst zo snel mogelijk vertrekken. “Op Diant Ramaj, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen na hoopt Ajax iedereen komende zomer weer te lozen.”

Volgens Verweij wordt dat een lastige opgave. “Dat zal niet makkelijk zijn, omdat de spelers in Amsterdam (tot medio 2028!) salarissen verdienen die zij elders niet snel zullen ontvangen en omdat de transfersommen die Mislintat betaalde – behoudens bij Chuba Akpom en Carlos Forbs – niet snel zullen worden teruggekregen. De Ajax-directie zal haar fikse verlies moeten nemen.”

Indien de bewering van Verweij klopt, mogen Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jakov Medic, Gastón Ávila, Ethan Butera, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Georges Mikautadze, Chuba Akpom en Carlos Forbs alweer uitkijken naar een nieuwe club.

Verweij voorziet de Ajax-directie in zijn analyse tot slot nog van een tip. “Met de aanbevelingen van KPMG in de hand zullen zij er bovenal voor moeten zorgen dat niet nogmaals een onbekwame passant – zónder gedegen toezicht – de creditcard van Ajax in handen krijgt.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties