â€˜Experimentâ€™ bij Ajax bevalt Van â€™t Schip wel: â€˜Hij deed het naar behorenâ€™

‘Experiment’ bij Ajax bevalt Van ’t Schip wel: ‘Hij deed het naar behoren’

John van 't Schip is geenszins tevreden na de moeizame overwinning bij PEC Zwolle zondag. Ajax gaf een 0-2 voorsprong bijna uit handen en stelde met meer geluk dan wijsheid een 1-3 zege veilig. De oefenmeester baalt dat zijn ploeg het initiatief al zo vroeg uit handen gaf. Wel kan hij na afloop ook een aantal positieve punten benoemen.

Het door blessures gehavende Ajax kwam zondag al vroeg op 0-2 voor via Kristian Hlynsson en Chuba Akpom. Daarna begonnen de Amsterdammers echter achterover te leunen.

Ajax gaf kans op kans weg en het mocht relatief laat genoemd worden toen Filip Krastev in minuut 72 de aansluitingstreffer aantekende. Akpom zorgde vlak voor tijd uiteindelijk voor de beslissing.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van 't Schip zegt na afloop te balen dat zijn ploeg zo vroeg inzakte. "We gaven het initiatief weg", aldus de trainer tegen ESPN. "We komen goed op 0-2, met twee goede goals vanuit loopacties. Dan moet je op 0-2 komen en wordt het 1-2 en weet je dat het nog een hele spannende eindfase wordt."

Het leidde in de rust tot woede bij Van 't Schip. "Ik was in de rust wel boos, en daar is ook reden toe als je het initiatief weggeeft en de dingen niet doet die je met elkaar doorspreekt. Dat ging in de tweede helft in ieder geval wat beter, we hadden ook een paar goede momenten met Godts en Hlynsson."

Geslaagd experiment

Ook het experiment met Sivert Mannsverk pakte goed uit volgens Van 't Schip. Door de overvolle ziekenboeg begon de middenvelder tegen PEC als derde centrumverdediger. "Sivert was natuurlijk nieuw en deed het naar behoren", vond Van 't Schip, die ook de performance van Benjamin Tahirovic wilde uitlichten. "Ik vond hem met twee assists een hele belangrijke rol hebben."

Verder drukte Van 't Schip eventuele zorgen over een blessure bij Akpom de kop in. Het leek er vlak na zijn 1-3 in te schieten bij de Engelse spits, die echter 'gewoon kramp' lijkt te hebben. "Zoals het er nu naar uitziet is het niks", aldus Van 't Schip.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties