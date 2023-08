Ajax en West Ham boeken progressie over Kudus; transfersom nog hoger

Donderdag, 17 augustus 2023 om 18:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:50

Mohammed Kudus lijkt spoedig de overstap naar West Ham United te gaan maken, zo weet The Guardian. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde eerder al dat the Hammers de Ghanees hadden gebombardeerd tot topprioriteit indien Lucas Paquetá naar Manchester City zou verkassen. De transfer van de Braziliaan nadert voltooiing en de clubleiding van West Ham maakt nu serieuze vorderingen met Ajax in de gesprekken over Kudus.

Tim Steidten, technisch directeur van West Ham, is naar Amsterdam gevlogen voor de transferonderhandelingen. Die gesprekken zijn goed verlopen, daar de Londenaren veel vertrouwen hebben in de komst van Kudus. West Ham is ook druk bezig met de komst van Konstantinos Mavropanos van VfB Stuttgart, terwijl ook Brennan Johnson hoog op het lijstje staat. Kudus lijkt nu echter de hoogste prioriteit te genieten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De kwaliteitskrant schrijft dat de deal West Ham ongeveer 40 miljoen pond gaat kosten, wat neerkomt op een kleine 47 miljoen euro. In eerste instantie werd gedacht dat Kudus ongeveer 40 miljoen euro zou opleveren, maar volgens de laatste berichten is dat dus een stuk meer. Eerder op de dag berichtte de Evening Standard dat ook Chelsea de Ghanees op zijn lijstje heeft staan, nadat de transfer van Michael Olise in het water liep. The Blues lijken echter te worden afgetroefd door stadgenoot West Ham.

Kudus leek lange tijd op weg naar Brighton & Hove Albion, dat een principeakkoord had bereikt met Ajax. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder is tot op heden echter nog niet tot een persoonlijk akkoord gekomen met de club van trainer Roberto De Zerbi. Dat heeft tot frustratie geleid bij Brighton, dat nu dus toeziet hoe West Ham er naar alle waarschijnlijkheid met Kudus vandoor gaat. De Ghanees zou bij the Hammers herenigd worden met Edson Álvarez, die eerder deze zomer Ajax verliet voor West Ham.