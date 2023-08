Ajax betaalt 10 miljoen (!) voor bankzitter: ‘Je mond valt open van verbazing’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 11:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:53

In Duitsland is verbaasd gereageerd op de interesse van Ajax in Diant Ramaj. De doelman van Eintracht Frankfurt staat op het punt om de overstap te maken naar Amsterdam en sloot al een persoonlijk akkoord. Met name over de transfersom raken de oosterburen niet uitgesproken. Ajax betaalt Frankfurt liefst acht miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kan oplopen tot tien miljoen euro.

Voor Eintracht Frankfurt betekent het aanstaande vertrek van Ramaj een welkome opsteker. De nummer zeven van het afgelopen Bundesliga-seizoen gaf deze zomer al dertig miljoen euro uit en zag de kas daarmee behoorlijk leegstromen, maar kan dus plots een flink bedrag bijschrijven. Ramaj kwam door de aanwezigheid van Kevin Trapp bovendien amper aan spelen toe, wat maakt dat zijn vertrek zich amper laat voelen.

De clubleiding van Frankfurt had Ramaj het liefst verhuurd aan een club uit een topcompetitie, maar weet ook dat een onervaren keeper niet meteen eerste keus zal zijn. Hem tot 2026 op de bank houden achter Trapp zou een te groot risico zijn. De toenadering van Ajax, dat dus een aanzienlijk bedrag voor de doelman gaat betalen, komt dan ook als geroepen. Kicker plaatst zijn vraagtekens.

"Sorry, wat? Je leest het goed", schrijft het Duitse sportmagazine. "Het genoemde bedrag komt overeen met onze informatie. Na een vaste som van acht miljoen euro kan er twee miljoen aan bonussen binnenstromen. En dat voor een doelman die twee keer op doel heeft gestaan in een Bundesliga-wedstrijd. In januari vorig jaar tegen FC Augsburg en afgelopen januari tegen SC Freiburg. Mislintat neemt een zeker risico."

Ramaj wordt door de clubleiding van Ajax gezien als een getalenteerde doelman die bij uitstek past bij het Ajax-dna, voegt Kicker toe. "Hij staat bekend om zijn moedige speelstijl. De speelminuten die nodig zijn voor zijn verdere ontwikkeling zijn in Amsterdam echter ook geen garantie. Ramaj moet de concurrentiestrijd aangaan met wereldkampioen Rulli", besluiten de Duitsers. De Argentijn is voorlopig de nummer één onder de lat.

Vijfde duurste doelman ooit

Ook bij de Frankfurter Rundschau is men verrast. "Je mond valt open van verbazing. Op de een of andere manier is dit ongelooflijk. Ramaj is amper bekend bij het grote publiek. Slechts vier Duitse keepers waren ooit duurder (Marc-André ter Stegen, Manuel Neuer, Bernd Leno en Trapp, red.). Dat een topclub als Ajax zoveel geld biedt, is een grote verrassing, zeker omdat zijn marktwaarde rond de 750.000 euro ligt."