Zoon van Peter Bosz gaat in de Eredivisie aan de slag als hoofdscout

Sonny Bosz, de zoon van PSV-trainer Peter Bosz, gaat per direct aan de slag als hoofdscout bij RKC Waalwijk, zo maken de Brabanders bekend. Bosz junior heeft ervaring als speler en werkte eerder al eens bij Vitesse en Ajax.

Sonny Bosz, geboren in Frankrijk vanwege het dienstverband van zijn vader bij Toulon destijds, speelde tussen 2009 en 2016 voor Go Ahead Eagles, WHC, FC Lienden en AGOVV.

In 2014 werd hij door Ted van Leeuwen aangesteld in de technische staf van Vitesse, waar zijn vader op dat moment als hoofdtrainer fungeerde. Bosz junior deed dienst als performance analist en scout.

“Na zes jaar als scout werkzaam te zijn geweest bij Vitesse en drie jaar bij Ajax is het nu tijd voor de volgende stap in mijn carrière”, vertelt Bosz op de clubsite van RKC. "Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan en hoop dat we een mooie tijd tegemoet gaan.”

“Onder andere de eerdere samenwerking met Janus van Gelder en Mo Allach zorgen ervoor dat de rol als hoofdscout binnen RKC Waalwijk een logische stap is", aldus Bosz, die eerder bij Vitesse samenwerkte met Allach.

Allach, tegenwoordig technisch directeur bij RKC Waalwijk, is verheugd met de komst van Bosz. "Ik heb in het verleden al prettig samengewerkt met Sonny en heb er alle vertrouwen in dat zijn kennis en netwerk een aanwinst zullen zijn voor onze club."

Bosz wordt geroemd vanwege zijn ervaring in het scoutingsvak. "Zijn oog voor talent en zijn moderne benadering van scouting zijn precies wat RKC Waalwijk nodig heeft om ons scoutingsteam te versterken", besluit Allach.

Bosz is bij RKC de opvolger van Lars Lambooij, die onlangs naar SC Cambuur vertrok om daar als technisch manager aan de slag te gaan. Lambooij trok op het laatste moment een arbitragezaak in die hij had aangespannen tegen RKC.

