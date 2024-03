Ramaj haalt z'n gram: 'Steijn is weg bij Ajax en ik niet, dus alles is goed'

Diant Ramaj heeft in een uitgebreid interview in Voetbal International teruggeblikt op zijn moeizame start bij Ajax. De doelman, die inmiddels is uitgegroeid tot vaste keus onder de lat, begon onder Maurice Steijn als derde man achter Gerónimo Rulli en Jay Gorter.

Ramaj is blij dat toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat iets in hem zag dat anderen niet zage. "Want van nummer twee bij Frankfurt naar Ajax is een heel grote stap. Maar hij zag de potentie in mij. Aan het begin was iedereen aan het praten: “Wat doet hij, waarom geeft hij zoveel geld uit aan hem?”"

"Iedereen weet wat er aan het begin gebeurd is, ik bleek ineens niet de tweede keeper te zijn, toen Gerónimo Rulli uitviel. Het was een moeilijke periode voor mij en natuurlijk ook voor de club. Maar ik ben hard blijven werken, zoals altijd. En toen de kans kwam, heb ik hem gegrepen, ik denk op de juiste manier. Nu ben ik blij dat ik me niet heb laten kennen."

Dat Ramaj zo hard werd gepasseerd door Maurice Steijn steekt hem nog steeds. "Ik denk dat hij iedere dag op de training heeft gezien wat ik nu laat zien. En toch zei hij dat ik er niet klaar voor was."

"Ik denk dat ik deze behandeling niet verdiende van hem. Maar ja, je ziet het: hij is weg en ik ben er nog, dus alles is goed. Het was een moeilijke periode, maar soms is het leven zo. Het maakt je sterker, denk ik."

Ramaj kwam al binnen bij Ajax met veel kritiek op zijn transfersom. Mislintat had in de ogen van de buitenwacht te veel geld uitgegeven aan de reservedoelman van Eintracht Frankfurt.

"Voor mij telde alleen: ik ben er. De rest motiveerde mij alleen maar om te laten zien dat ze het mis hadden. Ik ben heel blij dat me dat gelukt is. Nu zegt iedereen dat het een goede investering is geweest."

"Dat zat in mijn hoofd: dat ik iedereen wilde laten zien dat het geen vergissing was van Sven. Dat is nu trouwens nog niet klaar, ik moet me telkens weer laten zien."

