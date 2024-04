Ajax krijgt dag voor De Klassieker tegen Feyenoord welkome opsteker

Brian Brobbey heeft zaterdag deelgenomen aan de laatste training in aanloop naar De Klassieker tegen Feyenoord. De spits van Ajax stond een aantal weken aan de kant met een hamstringblessure, maar lijkt dus minuten te kunnen maken.

De aanwezigheid van Brobbey op de laatste training betekent goed nieuws voor Ajax, daar de Amsterdammers al een groot aantal spelers moeten missen tegen de aartsrivaal.

Het is de vraag of Chuba Akpom tot de wedstrijdselectie zal behoren van Ajax. De aanvaller kampt met een enkelblessure en moest het thuisduel met Go Ahead Eagles (1-1) om die reden missen.

Gastón Ávila, Olivier Aertssen, Jordan Henderson, Steven Berghuis en Amourricho van Axel Dongen zijn sowieso niet van de partij. Ook Diant Ramaj is de komende tijd niet inzetbaar voor Ajax vanwege een elleboogblessure.

Trainer John van 't Schip hoopt dat Brobbey de race tegen de klok wint, zo vertelde hij vrijdag tijdens de persconferentie. "Hopelijk kan hij zondag een rol spelen, maar dat ligt aan de komende dagen."

Brobbey liep zijn blessure op in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, toen hij na een sprintduel naar zijn hamstring greep. Hij moest de duels met PEC Zwolle en Go Ahead Eagles missen.

Ajax trainde zaterdagmiddag op De Toekomst onder toeziend oog van duizenden fans, die voor veel vuurwerk zorgden. De laatste training in aanloop naar de Klassieker is traditiegetrouw vrij toegankelijk.

