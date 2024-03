Marktwaardes Ajax: uitblinkers Brian Brobbey en Diant Ramaj stijgen flink

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Als er wordt gekeken naar de selectie van Ajax, blijken Brian Brobbey en Diant Ramaj serieus te zijn gestegen. Jordan Henderson ziet zijn marktwaarde daarentegen iets zakken.

Belangrijk om te vermelden is dat Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen gebruikers en market value admins van de site.

Stijgers

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Brian Brobbey is door de nieuwste update de Ajacied die de grootste marktwaarde van de selectie vertegenwoordigt. Hij krikte zijn transferwaarde met 15 miljoen euro op. Zodoende is de spits volgens het platform inmiddels 25 miljoen euro waard.

Jorrel Hato volgt hierna. De transferwaarde van de nog altijd pas achttienjarige verdediger werd in december ingeschat op 22 miljoen euro. Zijn valuatie is onveranderd.

Diant Ramaj heeft zijn waarde dankzij zijn goede spel verdubbeld en is nu tien miljoen waard. Kristian Hlynsson en Ahmetcan Kaplan zijn na de update van Transfermarkt nu beiden 7 miljoen waard. Tristan Gooijer en Jaydon Banel, twee talenten van Jong Ajax, kunnen tot slot ook rekenen op een lichte stijging.

Dalers

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Josip Sutalo, Branco van den Boomen , Jordan Henderson, Gerónimo Rulli en Jay Gorter zien hun ingeschatte marktwaardes daarentegen licht dalen. Bij Henderson zal zijn 33-jarige leeftijd meespelen, terwijl Van den Boomen net terugkomt van een blessure. Rulli en Gorter moeten daarnaast Ramaj als eerste doelman voor zich dulden. De lichte daling van Sutalo (1 miljoen, nu 15 waard) heeft betrekking op zijn recente prestaties.