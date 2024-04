Donkere wolken boven Arnhem: licentiecommissie stelt Vitesse nieuwe deadline

Vitesse heeft nog slechts een aantal weken om de proflicentie veilig te stellen, zo laat de club weten middels een persbericht. De licentiecommissie heeft laten weten dat op basis van de huidige stand van zaken medio mei over zal worden gegaan tot het intrekken van de licentie.

Vitesse heeft tot medio mei, wanneer de licentiecommissie opnieuw bijeenkomt, de tijd om de zaken op orde te krijgen. Lukt dat niet, dan is het eind mei gebeurd met het betaalde voetbal in Arnhem.

Het voorgenomen besluit van de licentiecommissie tot intrekking van de licentie komt als een verrassing voor Vitesse, daar de club dacht langer de tijd te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De Arnhemmers hielden aanvankelijk rekening met 15 juni, wanneer uiterlijk de begroting ingediend te zijn voor het nieuwe seizoen. Vitesse weet door de fikse puntenstraf van laatst al dat het volgend jaar is veroordeeld tot de Keuken Kampioen Divisie.

Algemeen directeur ad-interim Edwin Reijntjes: “Wij hebben afgelopen vrijdag een verhelderend gesprek gehad in Zeist. De uitdaging is echter wel groter geworden. We moeten voor medio mei een heleboel realiseren."

"Dit betreft onder andere de overdracht van de aandelen naar een onafhankelijke stichting en de daaraan gerelateerde voorwaarden. Daarnaast wil de Licentiecommissie financiële zekerheid hebben bij Vitesse, voor zowel de korte als de lange termijn", aldus Reijntjes.

Reijntjes beseft dat dit een enorme uitdaging is. "Daar hebben we iedereen heel hard bij nodig", laat hij weten. "Paul (van der Kraan, red.) en ik blijven vol vertrouwen. We gaan en moeten de licentie veiligstellen, met elkaar. Wij blijven ervoor gaan, voor geel-zwart!"

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties