Ajax-aanwinst nú al afgeschreven: ‘Mislintat zit te veel in dat Balkancirkeltje’

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 18:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:22

Valentijn Driessen heeft geen hoge verwachtingen van Jakov Medic. De 24-jarige verdediger van FC St. Pauli – een club uit de 2. Bundesliga – staat op het punt zijn handtekening te zetten onder een contract bij Ajax. Volgens Driessen zijn 73 wedstrijden op het tweede niveau van Duitsland niet voldoende om aan te kunnen haken bij de Amsterdammers. Hij vindt dat Sven Mislintat het te veel in de Balkan zoekt.

Donderdag meldde De Telegraaf dat Ajax Medic op een haar na binnen heeft. De mandekker geldt als alternatief voor Hiroki Ito (VfB Stuttgart) en Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), die om uiteenlopende redenen niet haalbaar bleken. Driessen bespreekt de transfer vrijdag in Kick-off met collega Mike Verweij. Laatstgenoemde moet het nog maar zien met Medic.

"Ik word nog niet heel erg warm van de namen die Mislintat haalt", zegt Verweij in de podcast. "Dat kan ook iets over hem zeggen – dat hij oog heeft voor spelers die nog niet door anderen ontdekt zijn – maar Maurice Steijn zei dat ze nog steeds met alle nummers één op hun lijstje bezig zijn. Dat is gewoon grote onzin. Als een speler van de nummer vijf van de 2. Bundesliga nummer één op jouw lijstje is, ben ik wel benieuwd wie er als zevende op dat lijstje staat. Dat is dan waarschijnlijk een speler van de nummer achttien van de Regionalliga."

"Maar ik ken die jongen niet hè", plaatst Verweij wel een kanttekening. "Misschien zeggen we over een halfjaar wel: 'Poeh, gigantisch knap gezien.' Dat kan ook." Driessen is minder hoopvol gestemd. "Mike, hij heeft 60 (73, red.) wedstrijden in St. Pauli 1 gespeeld. Dus Dortmund zit te slapen, Köln zit te slapen, Wolfsburg zit te slapen? Heel Duitsland zit dan blijkbaar te slapen. En Diamantenauge (bijnaam van Mislintat, red.) pakt hem. Ik heb daar gewoon niet zoveel vertrouwen in. Ik vind dat hij heel erg bezig is in zijn eigen cirkeltje en in het Balkancirkeltje. Het zijn allemaal Bosniërs en Kroaten."