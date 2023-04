‘Als Van der Sar hem nu niet pakt, is hij geen knip voor de neus waard’

Woensdag, 5 april 2023 om 14:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:21

Edwin van der Sar heeft nog één manier om zijn hachje te redden bij Ajax. Althans, als we Johan Derksen mogen geloven. In de ogen van de televisiepersoonlijkheid dient de algemeen directeur Peter Bosz aan te stellen als nieuwe trainer. Doet hij dat niet, dan is hij 'geen knip voor de neus waard'. Bosz deed afgelopen zondag in Rondo een praktisch open sollicitatie, toen hij zei te willen praten als Ajax zich bij hem zou melden.

Er is bij Ajax nog geen enkele duidelijkheid over wie volgend seizoen de scepter gaat zwaaien. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid in handen bij John Heitinga, die het stokje heeft overgenomen van Alfred Schreuder. De clubman, die loert op een vaste aanstelling, luidde dinsdag de noodklok over de situatie bij de club. "Uiteindelijk zal de club een beslissing moeten nemen. Maak een keuze. Die kan goed of fout uitpakken, maar maak een keuze. Er komt een punt dat ik de regie zelf in handen neem."

De woorden van Heitinga kwamen dinsdagavond ter tafel bij Vandaag Inside. "Dit is de eerste keer dat Heitinga iets gezegd heeft", aldus een cynische René van der Gijp. "En ik moet zeggen dat het geen onzin was wat hij zei. Over de onrust en dat er duidelijk moest komen. Hij zei het als Ajacied en is van mening dat er echt iets moet gebeuren. Klaar. Het kan zo ook niet langer. Het is natuurlijk ook ongelooflijk dat van alle aankopen er maar één speelt. Een rechtsback (Jorge Sánchez, red.) die er niets van kan."

Derksen heeft zich enigszins verbaasd over de uitlatingen van Heitinga. "Ik kreeg de indruk dat hij zijn plaats en positie niet helemaal wist", aldus de Snor. "Ik denk dat hij niet de man is die Ajax even achter de broek aan moet zitten. Laat hij zich concentreren dat hij van Go Ahead wint. Ik denk absoluut niet dat Ajax met hem doorgaat." Als het aan Derksen ligt, wordt er snel een lijntje uitgegooid naar Bosz. Laatstgenoemde heeft een aanbod van FC Twente afgeslagen omdat hij wacht op een grotere club.

"De ideale voorzet is gegeven door Bosz", zag ook Valentijn Driessen. "Die gaf gewoon een open sollicitatie. Ze kunnen bellen. Als deze jongen een open sollicitatie doet, moet je hem toch meteen pakken? Hij heeft alles om de trainer van Ajax te zijn. Heitinga moet dadelijk assistent worden van Bosz. Dat zou toch ideaal zijn?" Derksen is het daar volkomen mee eens. "Als Van der Sar hem (Bosz, red.) nu niet pakt, is hij geen knip voor de neus waard. Dit is zijn enige kans en zijn redding. Bosz heeft ze in de Europa League-finale gebracht en paste qua voetbal heel goed bij Ajax."